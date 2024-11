El cantante samario Carlos Vives recibió hace poco el galardón de la ‘Persona de año’ en los Latin Grammys 2024.

Varios artistas colombianos le rindieron un homenaje por su gran carrera artística. Vives se ha ganado el corazón de sus seguidores por su forma de ser y llevar en alto el talento colombiano.

Recientemente, Carlos habló se sus tres matrimonios y dos de sus divorcios en el programa Noche de luz, dirigido por Luz García.

“Luego de dos divorcios, ¿cómo se ve… como un fracaso? ¿Y qué te hace creer en la pasión y en el amor?”, le preguntó Luz García.

A lo que el cantante le contestó que sí ha sido difícil. “Que falle una relación, que falle un matrimonio… lo que me pasó a mí con mis dos hijos, con Carlos, con Lucy, eso es lo peor que te puede pasar”.

“Es lo peor. Yo creo que nadie se casa para separarse. Es mi forma de pensar. Yo me casé y la vida me puso en otro lugar después. Y eso es lo más doloroso que puede pasar. Eso es lo más difícil porque eso lo llevas toda tu vida. Te culpas toda tu vida. Cuando hay dos hijos, te quieres matar toda tu vida por fallarles; pero me pasó”, dijo.

Confesó que no se esperaba que se separara porque soñaba con un “felices por siempre”. “No hay nada más duro que esa vaina. Cuando uno se casa de corazón, cuando uno cree que eso es tu vida y va a pasar siempre y te imaginas con esa persona viejo y te imaginas tantas cosas. Y, de repente, la vida te dice: ‘Mira, esto no va a ser así’”.

El artista se encuentra actualmente casado con Claudia Elena Vásquez con quien tiene dos hijos.