Gracias al reality Protagonistas de nuestra tele en el 2002, el ahora actor barranquillero Pedro Palacio pudo darse a conocer y ganar popularidad.

Después de participar en el programa pudo participar en su primera novela que se llamaba ‘La costeña y el cachaco’ protagonizada por Jorge Enrique Abello y Amada Rosa Pérez.

Tuvo la oportunidad de trabajar en producciones como ‘Chepe Fortuna’, ‘Dónde carajos está Umaña’, ‘La mamá del 10′ y ‘Enfermeras y Leandro Díaz’, donde demostró su gran talento.

Sin embargo, durante una entrevista con la presentadora Cristina Estupiñán, en su podcast ‘Sinceramente con Cris’, reveló que se vio alcanzado económicamente en un momento de su vida.

“Hace 5 años laboralmente la vaina se puso bastante complicada, un poquito antes de pandemia, después de pandemia ni se diga, y yo veía como que el tren me iba como dejando. El volumen laboral empezó a disminuir y yo siempre he tenido mucha continuidad laboral, paralelo a esto coincidió con el nacimiento de mi hijo”, explicó.

El actor no conseguía trabajo y se sentía muy estresado porque había acabado de nacer su hijo. “Cuando mi hijo nació yo tenía como 30 millones de pesos ahorrados, no tenía más, y eso empezó a acabarse, pero digamos que pude comprar, yo era lo que compraba todo por cantidades y por supuesto que tuve el apoyo de la mamá que también trabajaba y como él nació en Estados Unidos muchas cosas se conseguían en unos precios más baratos”.

“Él tenía su seguro pero ya en el día a día, después de separados, cuando ya tienes que cumplir con una manutención y reunir para eso y ver que este mes no tuviste generó problemas. En momentos me apoyó al 100% y en otros se molestaba, eso generaba fricciones, pero hemos salido adelante y hoy día tengo la fortuna de poder estar gracias a la misericordia de Dios y súper adelantado en mi obligación”, dijo el actor.

El barranquillero destacó que su creencia en Dios fue el que lo ayudó a salir adelante en esta crisis porque no le dio un buen manejo al dinero.

“Me aferré mucho a Dios mucho tiempo libre, muchos pensamientos negativos y mucha ansiedad de querer tener una estabilidad y mucha tristeza conmigo de no haberle dado buenos manejos a los buenos tiempos, porque pensaba que nunca se iban a acabar; entonces me aferré mucho a Dios. Siempre fui un hombre creyente, pero un día me arrodillé y le dije: ‘Dios mío, ayúdame’, siempre me ha arrodillado ante Dios nunca he tenido ese inconveniente y lo amo profundamente y lo disfruto hacerlo, le agradezco todos los días, pero si ese fue el momento más complicado de mi vida”, contó.

Además, indicó que su amigo y colega Mario Espitia lo llevó a un grupo religioso y comenzó a cambiar su vida, pues actualmente dice sentirse pleno tanto laboral como personalmente. Solamente señala que le falta cumplir el sueño de trabajar en el exterior.

“Estoy feliz, las bendiciones han llegado desde lo personal, desde lo laboral, desde la convivencia, desde lo profesional he podido llenar todos esos vacíos que algún día sentí que empezaban a existir entonces buscar a Dios fue la mejor opción de la vida y es lo que tenemos que hacer”.