En redes sociales los usuarios cuentan sus anécdotas para que sus seguidores conozcan un poco de su vida.

Esto fue lo que pasó con una joven de 20 años llamada Monserrat que mediante su cuenta en TikTok contó la historia en un video de algo que le hizo a su expareja.

Como @monts.user.555 se hace llamar Monserrat, quien explicó que ella es de México y decidió traerse a su novio a los Estados Unidos, donde reside.

Pero, de la nada ella encontró algunos mensajes y fotos de su novio con otra en Snapchat, una de las redes más utilizadas en suelo americano.

“Yo me acuerdo de que vi el nombre y me metí en sus contactos y si estaba, estaba bien descarado eso, y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada”, señaló.

Ella contó que al conocer de esta traición se enfureció tanto que tomó una decisión bastante drástica.

“Quería venganza, la verdad. Pensé: ‘¿qué puedo hacer?’”, indicó en el video. Según ella, le dijo al hombre, que estaba indocumentado en Estados Unidos, que irían al parque de diversiones Six Flags.

Pero cuando el joven se quedó dormido, ella se desvió hacia la frontera de Laredo, para que cuando despertara enfrentara a los agentes del Instituto Nacional de Migración en territorio mexicano.

“Yo dije: ‘yo lo traje, yo lo regreso’”, aseveró la mujer. Asimismo, explicó que le dio un billete de 50 dólares y le dijo: “Ahí tienes para lo que te sirva”.

“Le dije: ‘no, pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú a Estados Unidos y que ella te traiga, no sé, pero, pues a mí no me vas a utilizar. Si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá”, finalizó.

En el clip audiovisual que cuenta con millones de reproducciones, Monserrat aclaró que: “No me arrepiento, para mí es lo mejor que he hecho. Engañada, pero jamás utilizada. Esa fue mi venganza”.