La muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, el pasado 16 de octubre al caer de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, todavía sigue conmocionando a las personas que tuvieron la dicha de conocerlo.

No solamente sus familiares y seguidores se han unido en este gran dolor sino que también grandes artista de la industria de la música han elevado su voz de pésame.

Uno de ellos es el cantante de música urbana J Balvin, quien expresó en una reciente entrevista con el programa digital de Enrique Santos, que le dolió mucho la muerte de su amigo y colega Liam Payne.

Se acuerdan cuando Liam y J Balvin se vistieron del otro en las promociones de Familiar, y Liam se veía todo arte hermoso en la foto que escogieron y J Balvin era este 😭 pic.twitter.com/dS4iAeMJvA — 𝟏𝟗𝟗𝟑 - ∞ (@augustoz_) October 26, 2024

“Me ha afectado mucho porque él no solo era mi colega, sino que también era un amigo, entonces me ha afectado mucho y me tiene muy en shock la muerte del parcero y bueno, una vez más creo que tenemos que hablar sobre la salud mental, pero también estar muy conscientes de la droga y hacia donde nos lleva, tenemos que estar muy atentos a eso”, dijo el artista.

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de conciencia en tocar temas como la salud mental y el consumo de drogas, que claramente tiene grandes consecuencias.

“Descansa en paz, mi amigo, Liam Payne”, fue el mensaje que le dedicó J Balvin en ese momento de la muerte del cantante. Y es que la autopsia realizada a Payne reveló que había consumido una cantidad significativa de sustancias psicoactivas.

El exparticipante de The X Factor falleció por causa de un politraumatismo que le provocó una “hemorragia interna y externa”, lo que concluyeron en que su muerte fue accidental.