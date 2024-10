En una reciente entrevista con “Los Impresentables” de Los 40, Santos compartió una experiencia de su vida en Bogotá, donde estuvo a punto de ser víctima de un atraco debido a su afición por los relojes Rolex, una marca que también era favorita de su padre, el famoso Diomedes Díaz.

Santos confesó que desde pequeño había sentido una gran admiración por estos relojes, tanto que su pasión por ellos inspiró el nombre de un burro que tenían en una de sus propiedades.

El cantante y actor, recordó que durante su infancia solía tomar el reloj de su padre para jugar con sus amigos.

“Siempre me decían: ‘mira, ese reloj es de oro, te lo van a robar’ y yo les respondía: ‘No, no pasará nada, ese Rolex es de mi papá’”, relató Santos. Sin embargo, esa confianza fue puesta a prueba en un incidente en el que, afortunadamente, salió ileso a pesar de la amenaza de robo asociada a su reloj.

“Una vez me pasó un tema delicado, me robaron, me encañonaron en mi carro por la calle 106 en Bogotá, era la banda de los Rolex por ese momento. Me dijeron: ‘quieto, paseme el reloj’. Yo quedé tan impresionado con ese robo, que yo les quería entregar todo, les decía: ‘miren, aquí tienen”, contó Santos.

“Afortunadamente no pasó a mayores, salí con vida, tu sabes que los objetos se recuperan, pero la vida no. Ese día Jesucristo cubrió mi vida”, putualizó.

