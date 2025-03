El reconocido actor mexicano Jonathan Islas sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su retiro de la televisión para atender un doloroso problema que está afectando su salud y su vida personal.

El artista, de 45 años, se ha destacado por participar en importantes producciones como ‘Bella calamidades’, ‘La diosa coronada’, ‘Los herederos Del Monte’, ‘A corazón abierto’, ‘La casa de los famosos’ y ‘Los 50′.

A través de su cuenta de Instagram, el actor confesó que iniciará un tratamiento médico para control su adicción al alcohol, pues considera que “lo superó”; motivo por el cual tomará una pausa en carreta actoral y empezará un nuevo camino lleno de desafíos.

“Rendirme ante el alcohol, pensé que era una persona muy fuerte que podía control todo y me doy cuenta de que no. El alcohol me superó. Y no solamente quiero sanar el tema del alcohol, sino que también a tantas cosas que no le he puesto atención a mi vida, cerrar ciclos, sanar cosas que he vivido, siempre lo he dejado pasar y hay heridas que tengo que sanar y una de esas es dejar el alcohol.”, dijo en un video dirigidos a sus seguidores.

“No es fácil tomar esta decisión, pero realmente creo que somos seres humanos y tenemos el derecho de equivocarnos, pero también de cambiar las cosas que nos están fallando. Sé que he cometido muchos errores, a parte de lastimarme y lastimar a mi gente, y hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. Una sustancia que no me ha dado nada, más bien me ha quitado mucho”, añadió.

El actor reveló su verdad para que fuera un ejemplo para todas las generaciones y las personas que viven este proceso.

“No estamos solos, que tenemos una familia, amigos, que hay terapias, que siempre va haber alguien que nos va a escuchar y nos pueden ayudar. No se queden estancados, yo quiero se una mejor versión de mí. Me acostado mucho trabajo llevo una semana y estoy contento con mi decisión”, expresó.

“Estoy en un proceso que no será de hoy para mañana, pero hoy me estoy rindiendo y voy a hacer todo lo posible para hacer lo mejor de mí”, puntualizó.

Tras la publicación, miles de seguidores y amigos le enviaron mensajes de apoyo para continuar en el importante proceso.

“Bendigo tu camino y bendigo este instante santo en q eliges hacer un cambio para tu mayor bien”; “Bro reconocer es el primer paso te felicito y que bueno que uses tus redes para expresarte y soltar todo eso que no te deja ser el gran ser humano que eres recuerda Dios es el camino y el único que realmente nos puede ayudar en estos procesos, suelta, entrega”; “Hermano querido de mi corazón te entiendo y bastante bien…. Jesucristo es la única salida a esto”; “Dale que se puede hermano”; “Fuerza mi Jona! Aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos, todo va estar bien, ya diste el primer paso”; “Dale con todo mi hermano, te queremos”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus amigos y seguidores.

