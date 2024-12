Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Se saben los nombres de cinco de los participantes: Melissa Gate, Emiro Muñoz, Yaya Muñoz, Alerta y Lady Tabares.

El reality representa, sin duda alguna, la gran apuesta del Canal RCN para el año 2025, para tratar de liderar el rating de la televisión nacional. Es por eso que para la segunda edición se esperan cambios significativos en comparación a la primera.

Entre esos cambios está que ya no estarán los presentadores Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, que se venían encargando de la previa y el post del programa. Tampoco estará Emmanuel Restrepo como host digital, siendo sustituido por la exparticipante Ornella Sierra.

Pero, uno de las noticias que impactó más fue que ya no estará Cristina Hurtado, quien era parte de las presentadoras de la emisión central. Se especula mucho sobre que esta última tuvo diferencias con Carla Giraldo, quien sí se mantendrá en el reality.

Todo se hizo oficial el pasado 4 de diciembre, cuando se anunció que Marcelo Cezán hará dupla con Carla Giraldo en la presentación.

Justo el mismo día, apenas horas más tarde, Hurtado publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, con un mensaje que, se especula, sería una indirecta para el programa y su salida de este.

“No aceptes menos de lo que cueste tu paz, tu felicidad y tu autoestima”, escribió.

Los mismos seguidores de la presentadora asumieron que el mensaje fue en contra de la decisión de la producción del programa de no renovarle.

“Total, ese programa con ese personaje en especial que no aporta nada no va contigo”, “¡Tú eres demasiado para programas mediocres!”, “Eres una gran profesional, una mujer de admirar y muy cercana a las personas, sin duda te mereces solo lo mejor del mundo”, “Grítalo reina hermosa”, “Serviste, devoraste, y no dejaste ni el plato, reina”, se lee en los comentarios.

Por supuesto que Hurtado no se ha referido a este tema, sobre si el mensaje fui dirigido a alguien en específico, pero la publicación ha generado cientos de comentarios al respecto.