La reconocida actriz Luly Bossa publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que narra el dolor que siente por la muerte de su hijo Ángelo, quien perdió la vida tras sufrir una crisis inesperada en su salud.

“Está bien no estar bien, está bien llorar, gritar, empezar cosas nuevas, escribir, luchar contra uno mismo, caerse y volver a empezar. Está bien decirle a Dios: no te entiendo pero necesito seguir confiando en ti”, escribió la actriz en el mensaje que acompaña su video.

La barranquillera, narró, bastante afectada, cómo han sido sus días desde que su pequeño falleció. Aseguró que no puede reponerse de la terrible pérdida de su “príncipe”, como lo llama, y aunque trata de ocuparse, es imposible dejar de sentir dolor por la ausencia de su hijo.

“Es como si me hubieran arrancado un pedazo de vida, algo vital se fue, no me puedo levantar temprano como lo hacía. Todos los días lloro a mi hijo”, contó la actriz en la grabación.

Leer más: Se desplomó parte de edificio residencial en Campo Alegre: al menos 3 menores rescatados

Asimismo, habló de la energía y el significado que tiene para ella en este 2024, el año en el que ha vivido el dolor más grande de su existencia, particularmente el pasado 9 de marzo cuando se supo la noticia de la muerte de Ángelo.

El joven había luchado durante años contra una enfermedad compleja, y siempre su madre estuvo cuidándolo con mucho amor y dedicación, constantemente la actriz compartía imágenes junto a su hijo en redes sociales.

La partida de Ángelo conmovió a los seguidores de la barranquillera y a celebridades del entretenimiento colombiano, quienes lamentaron la muerte del joven de 22 años.

Ver también: Colapso de edificio en Campo Alegre: mujer atrapada fue hallada muerta