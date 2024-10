Daniela Luján, la actriz mexicana que interpretó a Luz Clarita, se casó con el también actor Mario Alberto Monroy.

Luján, no es solo reconocida en el mundo del espectáculo mexicano sino también en Latinoamérica tras su papel protagónico en la telenovela Luz Clarita de Televisa, transmitida en 1996.

Desde entonces, la actriz también se ha dedicado al canto y simultáneamente ha participado en diferentes producciones como ‘Sortilegio’, ‘El diario de Daniela’, ‘Por amar sin ley’, entre otras.

En la actualidad Daniela tiene 36 años, y su hoy esposo 43. La pareja se comprometió el año pasado, y desde ese momento sus seguidores los han acompañado en cada detalle y preparativo de la boda.

El gran momento llegó el pasado domingo 27 de octubre, y ambos dejaron la soltería para unir sus vidas en matrimonio. La novia lució un hermoso vestido blanco de una boutique de Guadalajara, mientras que el actor mexicano usó un traje color lavanda. Ambos con tenis sport blancos.

Leer más: Madre demandó a su hija de 22 años que no estudia ni trabaja para dejar de mantenerla

La pareja compartió a través de sus redes sociales varias imágenes y videos de la celebración y de los invitados; y ante estas publicaciones, la actriz recibió varias críticas por parte de los internautas.

La boda tuvo detalles poco comunes como flores en el velo de la novia y los nombres de sus mascotas grabados allí, también la exigencia a los invitados que usaran únicamente tenis deportivos con los trajes formales, además de la combi verde ‘Juana María’, protagonista de la temática, el escenario y las fotografías.

De acuerdo a invitados cercanos a la pareja, la fiesta de matrimonio fue bonita pero sencilla, bastante libre, relajada y hasta habrían dado chocononos a todos los invitados, quienes se quedaron el fin de semana en una finca cercana al sitio donde se realizó la celebración.

Ver también: Envían a prisión a Diomedes Díaz en Cartagena por comercializar licor adulterado

El hate en redes sociales, principalmente en X fue bastante fuerte por estos detalles poco comunes en una fiesta de matrimonio, que se supone para muchos, debe ser totalmente elegante y formal debido a la ocasión.

Sin embargo, otros usuarios indicaron que les encantó la boda poco convencional, admiraron los detalles del escenario campestre, los trajes de los novios y el vehículo que los llevó y acompañó durante la boda.

“Otra boda preciosa con una pareja que se ve muy enamorada! No como otros a los que le hicieron tanta promoción y no me gustó jaja”, “qué hermoso es lo hermoso”, “que linda boda, yo quiero algo así muy retro y relajado”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.