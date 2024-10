La presentadora Catalina Gómez de Día a Día en Caracol Televisión confesó que sufre al recordar a sus padres que fallecieron.

El pasado viernes 11 de octubre de 2024, la antioqueña manifestó que gracias a sus padres pudo lograr todo lo que es hoy. Los valores y las enseñanzas se los debe a ellos, y está muy orgullosa de eso.

Sin embargo, los televidentes no sabían que los padres de Catalina de 43 años, habían muerto hace muchos años atrás.

“A veces lloro todos los días, aunque mis padres murieron hace varios años. Ellos siempre están presentes con esa alegría, ese amor, es que es inevitable no sentir un vacío inmenso, pero también es demasiado lindo que aprendas a sentir de otra manera”, confesó.

Además, sus compañeros le agradecieron por abrir su corazón de esa manera. “De verdad que te agradecemos tanto el abrir tu corazón y compartir tu dolor, tu tristeza, compartir estos momentos que nos han llevado a vivir contigo todos estos días”.

La madre de Catalina murió hace 15 años, pero la presentadora indicó en una entrevista con Bravissimo que siempre la recuerda.

“Mi mamá siempre ha sido mi inspiración todos los días, sobre todo desde que no la tengo, hace muchos años. Por fortuna, no me quedó faltando nada por darle, vivir o compartir con ella. Eso no significa que no la extrañe, me hace mucha falta. Esto lo he pensado desde siempre”, aseveró.

Asimismo, compartió que su madre fue una gran mujer. “Hace unos años nos fuimos a unas vacaciones con mis hermanos y les dije que yo sentía que mi mamá no tenía nada malo, pero no sabía si era por ser la menor, entonces les pedí que me dieran su opinión y todos confirmaron. Era una mujer a la que no le cabía el amor y la alegría, la bondad y la compasión en el cuerpo”.