La actriz y modelo Angélica Jaramillo se hizo famosa cuando participó en el reality ‘Protagonistas de novelas 2012′.

En ese programa destacó por su talento y belleza, fue una de las finalistas de ese año. Actualmente tiene un emprendimiento de cuidado capilar y trabaja como modelo.

Duro testimonio de Angelica jaramillo, la actriz ex protagonista de novela. pic.twitter.com/Qqh7KV4bSW — DoñaPily (@dona_pily2) August 14, 2024

Sin embargo, hace semanas su nombre estuvo en la palestra pública, pues realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, donde confesó que desde hace años sufría contra el consumo de sustancias.

En el video se veía bajo el efecto de sustancias alucinógenas, y un poco desencajada. Le decía constantemente a una persona que ella iba a contar la verdad porque estaba cansada de vivir esa situación.

Jaramillo confesó que era adicta. “Estoy drogada. Yo voy a decir la verdad… llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, o sea es felicidad momentánea, sí, claro, pero, ¿para qué? Para evitar, calmar o pensar, o no sé qué, temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

“Me cansé de decir que estoy bien y no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá y la mejor esposa, pero Angélica Jaramillo se deja llevar de las drogas, porque no es capaz de levantarse. ¡Es la verdad, es la verdad! y yo renuncio hoy a esto. Estoy cansada, de verdad”, reveló.

Sus hermanas Sofía y Laura, se hicieron cargo de la situación y mediante un comunicado se pronunciaron, indicando que estaban junto a su hermana llevando este difícil episodio.

Todo esto pasó y ellas mostraban el proceso de su hermana y que lo llevaban juntos en familia. Sin embargo, hace horas Sofía confesó que Angélica tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación.

Señaló que aunque intentaron ayudarla, la situación se salió de las manos y empeoró. “Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín, no fue venir a pasear, fue traer a mi hermana a un centro de rehabilitación porque por más que quisimos llevar el proceso en familia, fue imposible ayudar a Angélica, ya que no se dejó ayudar. Después de haberse hecho público, en vez de mejorar la situación, la empeoró”, dijo Sofía.

Además, relató que no fue una decisión fácil pero era el acto de amor más grande de parte de la familia para que se recupere.