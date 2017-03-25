En las últimas semanas se ha vuelto popular un juego en Facebook donde al subir una foto luego de unos segundos te muestra una imagen con la cara de una celebridad que tiene 'rasgos similares' al del usuario.

El juego se llama '¿A qué famosos te pareces?', y son muchas las personas que han ingresado a esta app para conocer a la celebridad con la que 'comparten' similitudes físicas, pero como cualquier otra aplicación esta pide permisos para acceder a nuestros datos personales como la foto de perfil, nombre, edad, sexo, correo electrónico, lista de amigos y al final nos pide que le demos 'me gusta' a su fanpage.

Una vez compartimos el resultado en nuestro perfil de Facebook se observa un enlace de Vonvon.me, compañía de Corea del Sur creadora del juego.

Vonvon es una empresa que se dedica a realizar juegos 'virales' para redes sociales, también han diseñados test para conocer el estado que tendrá una persona en 10 años en su muro, conocer al gemelo perdido y a nuestro amigo en Facebook al cual nos parecemos.

Según un artículo publicado por el diario El País, el CEO de Vonvon, Jonghwa Kim, afirma que la compañía no vende los datos recopilados a terceros, sino que los utiliza para conocer los gustos de las personas y crear nuevos contenidos que sean más llamativos.

Kim asegura que su intención por hacer estos contenidos virales es para atraer más publicidad a su página. Sin embargo, al momento de acceder al juego son pocos los anuncios que se pueden percibir.

La compañía aseguró que la información de los usuarios puede ser revelada a otros miembros de la empresa, representantes, asesores, contratistas independientes y afiliados. Esto significa que en caso de quebrar o vender la empresa toda la información pasará a su nuevo dueño.