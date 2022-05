¿Le cerrarán la pluma a Soledad?

El próximo 17 de octubre, es decir, en cinco meses, se vence el contrato mediante el cual la empresa Triple A presta los servicios de acueducto y alcantarillado al municipio de Soledad desde el año 2001.

En diciembre de 2021, la Alcaldía municipal y la empresa de servicios públicos firmaron un otro sí que permitió la prórroga por 10 meses más, mientras se definía el futuro de un servicio vital para la comunidad de esta ciudad del área metropolitana de Barranquilla, que es la séptima más poblada del país y la tercera de la región Caribe, con más de 680 mil habitantes. Estamos hablando de una ciudad que concentra una población incluso superior a la de capitales como Ibagué y Bucaramanga.

Aunque el alcalde Rodolfo Ucrós, quien se posesionó desde enero de 2020, seguramente tenía claro el tiempo que le quedaba para dar solución a un asunto que se veía venir en el inmediato plazo y que es tan crucial para la calidad de vida de un territorio, parece ser que el mandatario se tomó demasiado tiempo para finalmente elegir – eso sí, en su libre autonomía que la ley le permite– la más compleja y la que, no cabe la menor duda, requiere mayor tiempo para su estructuración y planificación: abrir una licitación para seleccionar un nuevo operador.

Esa era, en últimas, la opción que las autoridades departamentales y nacionales temían que el mandatario municipal tomara para garantizar el acceso a agua y alcantarillado a sus gobernados, quienes hoy gozan de los servicios de manera permanente.

El 26 de mayo es el plazo que tiene el Concejo de Soledad para decidir si aprueba o no el proyecto de acuerdo presentado por Ucrós solicitando facultades para arrancar el proceso licitatorio para la escogencia del nuevo operador. En tanto, hay alerta y preocupación en diferentes sectores económicos, políticos, comunitarios y gubernamentales por las implicaciones que podría tener para el modelo de regionalización que funciona en el Atlántico que el Cabildo soledeño avale la petición del alcalde, pues esto podría incidir en un aumento de tarifas para los usuarios no solo de Soledad, sino de Barranquilla y los otros 13 municipios a los que Triple A presta sus servicios, producto de que la economía de escala que se aplica con la promovida regionalización de servicios públicos se vendría al traste.

Surgen muchos interrogantes con este proceso que vive Soledad, y que confiamos se haya evaluado exhaustivamente. ¿Por qué esperar a última hora para pedir abrir una licitación que se pudo estructurar al menos con dos años de anticipación? ¿Por qué se descartó la propuesta presentada por Triple A para un nuevo contrato de operación por 10 años, luego de múltiples mesas de trabajo a lo largo de 2021? ¿Cómo la Alcaldía de Soledad podrá garantizar el servicio de agua y alcantarillado a sus habitantes a cinco meses de vencerse el actual contrato de operación? ¿Cómo se evitará que las tarifas no se incrementen para los usuarios de Soledad si el nuevo operador tendrá que pagar por el uso de las redes y además comprar agua en bloque mientras que construye un acueducto propio? ¿Le cerrarán la pluma a Soledad el próximo 17 de octubre cuando se venza el actual contrato de operación, si aún no hay uno nuevo operador escogido? ¡La lista de preguntas es extensa! Al final –y es lo que único que realmente importa– los usuarios no pueden terminar pagando los platos rotos. Ojalá que el Concejo y el alcalde cuenten con toda la información, los insumos y la entereza para tomar una decisión final que convenga a las comunidades, basada en criterios técnicos y financieros que aseguren su bienestar.