12:00 AM Editorial

La enésima crisis de la democracia en Ecuador abre la puerta a Correa

En este déjà vu, Ecuador escribe un nuevo capítulo de crisis de la democracia que, sin duda, producirá un reacomodamiento de fuerzas, aún difícil de predecir en toda su dimensión. Pero queda claro que el expresidente Rafael Correa tendrá un rol protagónico. Sobre él pesa una condena por corrupción y la suspensión de sus derechos políticos, por lo que no le sería posible ser candidato, lo cual no significa que no llegue a gobernar en cuerpo ajeno.