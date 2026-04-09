El alto el fuego de dos semanas alcanzado in extremis entre Estados Unidos e Irán no es, ni de lejos, el cierre de una guerra que comenzó el 28 de febrero. Si acaso, es una pausa precaria o una oportunidad frágil que exige ser aprovechada con urgencia, en un conflicto que ha expuesto, una vez más, los excesos del poderío militar y la volatilidad del equilibrio global. Luego de 40 días de hostilidades, con más de 5.000 muertos y un impacto directo sobre la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo del planeta—, la tregua llega más por necesidad que por convicción.

Sus términos son claros, en apariencia. Por un lado, Teherán permite el libre tránsito marítimo por la crucial arteria y, por el otro, Washington suspende sus ataques directos, mientras se abre una ventana de negociación que arranca este viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, erigido como mediador. Sin embargo, aún no existe consenso sobre la base del diálogo. Estados Unidos insiste en su propuesta de 15 puntos, que incluye el fin del enriquecimiento nuclear, mientras Irán reivindica su derecho a mantenerlo. Ambas partes, además, se atribuyen una victoria total tras el alto el fuego, lo que anticipa una negociación compleja, incierta, marcada más por la desconfianza que por la voluntad real de concesión.

Como si fuera poco, el inestable escenario de la tregua corre el riesgo de desbaratarse en cuestión de horas por factores externos. La exclusión de Líbano del acuerdo y la ofensiva del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra ese territorio que suma casi 300 muertos en horas posteriores al cese, empujarían al régimen de los ayatolás a reconsiderar su compromiso. Y no es lo único: los nuevos ataques sobre países de la región, seguidos de denuncias cruzadas sobre violaciones del acuerdo, tensan aún más la situación en Oriente Medio, donde se teme que cualquier incidente pueda reactivar la escalada bélica.

Más revelador aún es lo que esta guerra ha demostrado: Irán no fue derrotado y esa es una lección ineludible. Pese al poderío de Estados Unidos, la superpotencia militar mundial por excelencia, Teherán logró resistir sus embates seis semanas mediante una estrategia de disuasión asimétrica basada en misiles de precisión y en el control del estrecho de Ormuz como arma económica. Su capacidad de infligir daños selectivos a infraestructuras críticas de sus vecinos, aliados de Washington en la zona, la convirtió en una amenaza estratégica que neutralizó la superioridad convencional estadounidense y forzó una guerra de desgaste que Donald Trump, pese a sus bravuconadas cotidianas, no estaba preparado para sostener.

En ese contexto adverso, el presidente Trump no tuvo opción distinta que retroceder. Su delirante ultimátum —que llegó a anticipar la destrucción de una civilización— chocó con la realidad de una guerra cada vez más costosa, impopular y sin resultados decisivos. Las presiones internas, el impacto inflacionario y la incertidumbre energética forzaron a la Casa Blanca a abrir la puerta a una negociación, aun a riesgo de erosionar su narrativa de fuerza.

Lo que está en juego ahora no es solo el fin de esta guerra, sino la credibilidad de un orden internacional en constante deterioro. Si la tregua fracasa, el mundo volverá a enfrentarse a un choque con efectos sistémicos: crisis energética, inflación global e inestabilidad política. Si prospera, será porque ambas partes aceptaron con pragmatismo una verdad incómoda: que ninguna podía ganar. En realidad, a diferencia de lo que muchos creen o proclaman, en una guerra todos son perdedores. De ahí que el actual momento exija responsabilidad estratégica para que se priorice la vía de la salida negociada, bajo la mediación de Pakistán.

Esta tiene que ser respaldada por actores internacionales, que deben cerrar filas en torno al proceso, promover garantías verificables y ampliar la agenda hacia una solución integral que resuelva los puntos estructurales del conflicto. No basta con evitar los bombardeos. A estas alturas, se hace indispensable, retador con Trump al mando, construir un marco estable que reduzca tensiones, regule el programa nuclear y garantice seguridad regional.

La alternativa es conocida y costosa. Apostar por la diplomacia no es un acto de ingenuidad, sino de realismo. En una guerra sin desenlace, la única victoria posible es una paz duradera.