Lo que hicieron Shakira y Beéle con Algo tú es demostrar que una canción también puede contar de dónde venimos. Hay temas que suenan por un tiempo y luego desaparecen. Y hay otros que, más allá del ritmo o del éxito, logran retratar un lugar, una identidad y una forma de hablarle al mundo de nuestras raíces.

La nueva colaboración entre los dos barranquilleros tiene mucho de eso, es una pieza llena de referencias alusivas a su terruño y a todo el Caribe colombiano.

Dos artistas curramberos, de generaciones distintas y con trayectorias muy diferentes, decidieron unir sus voces para hablar desde su origen y lo pusieron en primer plano, como la mención a Rafael Escalona, uno de los grandes juglares del vallenato, y su inmortal “Casa en el aire”, una imagen que durante décadas ha simbolizado la poesía vallenata. También aparece el Parque Tayrona, uno de los paisajes más emblemáticos del país.

Lo mismo ocurre con el verso: “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”. Esa gran arteria fluvial que atraviesa el territorio hasta encontrarse con el mar Caribe frente a Barranquilla, cuyos ciudadanos y visitantes pueden contemplarla en Bocas de Ceniza.

La canción también cuenta con instrumentos que son columna vertebral de la música costeña. El tambor alegre y el llamador representan una manera de hacer música que nació en pueblos y en fiestas populares. Ritmos como la cumbia, el bullerengue o el mapalé han sobrevivido gracias a esos tambores que enriquecen nuestro Carnaval de Barranquilla.

En ese sentido, lo que hacen Shakira y Beéle es una fusión interesante. Y aquí hay un punto clave. Durante años, la música del Caribe colombiano ha tenido que encontrar la manera de convivir con las tendencias globales sin perder su esencia. Cada generación lo ha hecho a su manera. En su momento lo hicieron Carlos Vives y otros artistas que llevaron el vallenato a nuevos escenarios. Hoy lo hacen artistas que mezclan lo urbano con lo tradicional.

Beéle, por ejemplo, ha construido buena parte de su identidad musical usando expresiones propias de la costa. En su álbum Borondo aparecen palabras, jergas y maneras de hablar que son profundamente barranquilleras. Incluso en su estética, como en las gorras que suele usar con frases como “la coletera nos hará libres”.

Shakira, por su parte, ha demostrado más de una vez que, aun siendo una estrella global, sigue mirando hacia su tierra. En Hips Don’t Lie ya había introducido la cumbia en un escenario internacional. Y con La Bicicleta, junto a Carlos Vives, volvió a mostrar paisajes y símbolos de la urbe que la vio nacer. Ahora regresa con otra mirada hacia Barranquilla. Y no solo desde la música, sino desde las imágenes. El videoclip oficial de Algo tú aún no se ha estrenado, pero el video lyric animado ya deja ver algunos elementos que conectan directamente con la ciudad. Aparece la Galería a Cielo Abierto de Barrio Abajo, ese espacio que hoy es símbolo de arte urbano y que antes fue un basurero.

En la animación una chiva con el letrero “Barranquilla” recorre las calles del sector mientras los murales se mueven alrededor. Cuando entra la gaita, las marimondas saltan entre papeles morados y blancos, creando todo un carnaval.

También aparece Bocas de Ceniza, el lugar donde el río Magdalena finalmente se encuentra con el mar Caribe. Un punto que no solo es patrimonio histórico, sino también el hogar de muchas familias de pescadores que han vivido allí durante generaciones, y que ahora será intervenido por la administración distrital para renovarlo turísticamente.

Y si Barranquilla hoy está con frecuencia en el radar cultural del mundo, es porque la ciudad se ha convertido en un punto de interés para turistas, artistas y visitantes que quieren conocer de cerca su magia y esencia hospitalaria.

Cada año miles de personas llegan atraídas por esa mezcla única de cultura, fiesta y tradición. Y cuando artistas como Shakira y Beéle deciden poner esos elementos dentro de una canción, lo que hacen es abrir otra ventana para que el mundo mire hacia esta esquina del Caribe.