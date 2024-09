En diálogo con EL HERALDO, Adriana Guillén, presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), sostuvo que el país necesita una regulación novedosa para vincular a más personas a la protección social. Esto teniendo en cuenta que solamente el 30 % de los colombianos está vinculado a un contrato laboral de manera formal.

Lea también: Este sería el aumento del salario mínimo para 2025, según el presidente de Anif

En ese sentido, recalcó que es clave fortalecer la formalidad para que muchos colombianos puedan obtener beneficios a través de las cajas de compensación, por ende resaltó que reformas como la laboral y pensional no son viables para aumentar la formalidad en Colombia.

Guillén también aprovechó para hablar del Congreso que realizará este gremio los días 2, 3 y 4 de octubre en la ciudad de Medellín, que se denomina “Futuros Posibles”, en el que también se aprovechará para conmemorar y destacar el papel trascendental que han cumplido las cajas de compensación en Colombia durante 70 años.

Lea también: El recaudo tributario no levanta cabeza y economistas llaman a corregir exceso de gastos y retirar ley de financiamiento

¿Cuál ha sido la importancia de las cajas de compensación a lo largo de estos 70 años?

Todo comenzó en el año 1954 en medio de un país en transformación que pasaba de lo rural a lo urbano, y con una población en constante crecimiento. De allí nació la primera caja de compensación familiar en la ciudad de Medellín, como un acuerdo voluntario entre empresarios y trabajadores por garantizar el bienestar de la clase trabajadora, lo que llevó al desarrollo de un sistema que ha perdurado durante siete décadas.

Este hito marcó el inicio de un modelo construido sobre los valores de libertad, equidad y solidaridad, en un contexto social y económico desafiante. Un modelo único y exitoso de cooperación que unió a tres importantes actores de la sociedad (Gobierno, empresarios y trabajadores) para trabajar juntos en pro del bienestar social.

Lea también: Empresas de vigilancia: ¿una fachada perfecta para ocultar el crimen?

Durante estos 70 años de historia, las cajas de compensación familiar no solo han transformado la protección de los trabajadores y sus familias, sino que han sido visionarias y se han conectado con las necesidades de cambio de la población, creando, adaptando y transformando sus servicios para garantizar bienestar y calidad.

¿Qué temas y novedades se tocarán en este nuevo congreso de Asocajas que será esta semana?

Este congreso es denominado “Futuros Posibles”, y será un espacio de conversación con múltiples visiones y enfoques que nos permitan renovar ideas y nos impulsen a mirar hacia adelante.

Reuniremos a importantes invitados nacionales e internacionales, quienes con sus diversas visiones nos ayudarán a vislumbrar oportunidades y focalizar los servicios para continuar construyendo futuros posibles para los afiliados y beneficiarios del sistema en condiciones de libertad, dignidad, calidad y efectividad.

Lea también: Murió alias Zeus, cabecilla del Clan del Golfo , en enfrentamientos con Ejército y Policía

Reuniremos alrededor de 800 participantes entre líderes empresariales, representantes de los trabajadores, líderes de opinión, directivos de los principales gremios del país e importantes miembros de la comunidad académica nacional e internacional.

Desde Asocajas, ¿cómo han visto los proyectos del Gobierno nacional como la reforma laboral y la que ya fue aprobada como la reforma pensional?

En relación con la reforma laboral podemos decir que al aumentar ciertos costos laborales es posible que disminuya el empleo, pero independiente de todo eso, nuestra preocupación va a que hoy en día hay 9,7 millones de personas que están vinculadas a través de contrato laboral, y eso corresponde al 30 % del mercado laboral, quiere decir que el 70 % no se vincula a través de una relación como lo que llamamos “clásica”.

Eso significa que estamos dejando por fuera a mucha gente que necesita efectivamente una regulación novedosa que los incluya desde el punto de vista de protección social. Entonces, nuestra observación va más allá del contenido de la reforma.

Lea también: Ocho militares muertos en accidente aéreo en Vichada

Ahora, en el tema pensional, nosotros nos ocupamos de 700 mil personas mayores que no tienen acceso a una pensión de jubilación, pero hoy en día hay 4,5 millones de personas que no se van a pensionar, y este bono pensional, que está bien que haya sido aprobado y que haya aumentado su valor, no va a dar abasto, ni para estas generaciones ni para las que vienen.

Entonces, es necesario pensar también en una reforma que toque el tema de la forma más estructural. Es lo que nosotros vemos.

¿Y la reforma educativa?

Este proyecto que conocimos está centrado en la educación superior, y sobre todo en la educación universitaria, y eso es lo que el mundo de hoy no necesita, ya que el mundo ya no gira en torno a los títulos, y seguramente habrá mucha gente que lo querrá hacer porque quieren dedicarse a la vida universitaria, pero el mundo productivo y el mundo de hoy necesita otro tipo de formación como la técnica, tecnológica, que permita a las personas, sobre todoa las que están en la informalidad, poder ingresar al mercado laboral más rápido y con la mayor pertinencia.

¿Actualmente cuántas personas hay afiliadas a las cajas de compensación?

Actualmente, contamos con 10,7 millones de trabajadores afiliados y 10,3 millones de familiares beneficiados. Transformamos los aportes de más de 800 unidades productivas en bienes y servicios sociales que benefician a un total de 21 millones de personas en 895 municipios.