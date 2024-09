“Mi empresa ya no factura tanto dinero como antes. Y te hablo desde la época de 2015 cuando me generaba grandes ganancias. Hoy todos estos impuestos, en conjunto con la desaceleración económica, me han jugado una mala pasada, en especial con las utilidades”.

Así lo manifestó Enrique Durán, un mediano empresario que tiene un punto de panadería en el municipio de Soledad, Atlántico. En diálogo con EL HERALDO, mostró gran preocupación, ya que los insumos para los productos de panadería están por las nubes, y sumado a una caída en las ventas ha tenido que bajar lo que pagaba en impuestos.

“Por fortuna he conservado a los empleados, pero de persistir las bajas ventas, la baja producción y el alza en los insumos, no sé que puede pasar”, señaló Durán a este medio.

Y es que justamente el panorama del recaudo tributario en Colombia no está pasando por su mejor momento, y los analistas atribuyen esto a varios factores: uno tiene que ver con la desaceleración económica que hace que las empresas crezcan menos que en años anteriores, y lo otro es relacionado con el ambicioso manejo que le ha dado el Gobierno nacional a los impuestos del país, en tiempos donde el proyecto de ley de financiamiento se asoma por la ventana.

El desplome del recaudo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recibió por concepto de impuestos $16,08 billones durante agosto, esto es 30,8 % menos de los $23,2 billones recaudados en agosto del año pasado. Se trata justamente de la caída mensual más pronunciada del recaudo en lo que va del año, desde abril, cuando este disminuyó un 40,8 %.

La entidad resaltó que el pago de impuestos se había recuperado levemente en julio, cuando se recaudaron $26,4 billones, con un crecimiento de 4 % frente al mismo mes del año pasado.

Con este resultado, la Dian completó otro mes sin cumplir la meta proyectada a principios de 2024, ya que esperaba recibir alrededor de $26 billones en agosto por el recaudo de impuestos.

Se ratifica una tendencia

Frente a esto, Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo, explicó que este desplome ratifica una tendencia negativa este año que incluso fue más evidente para los meses de marzo y abril.

“Hay varios factores que están afectando la gestión de la Dian, uno tiene que ver con el ritmo de la actividad económica, ya que el año pasado, para recordar, el crecimiento del país fue solamente del 0,6 %, lo que significó un estancamiento de la actividad productiva. Buena parte del impuesto de renta de las empresas y los hogares es del año gravable del año inmediatamente anterior, y en la medida que el crecimiento económica sea bajo, en este caso sobre el 0 %, eso tiene implicación en las utilidades y los ingresos, y dado a ello es lo que se está presentando en materia de desplome del recaudo”, explicó Luis Fernando Mejía.

Por su parte, el economista y empresario Joseph Dacarett explicó que a medida que hay desaceleración económica no hay forma de mejorar los indicadores en el recaudo.

“Cuando una empresa gana menos, tributa menos, así de simple. No hay forma de poder generar mayor impuesto cuando la productividad de una empresa cae, y mucho más en tiempos de desaceleración económica”, manifestó Dacarett en diálogo con EL HERALDO.

La explicación del Gobierno

Justamente sobre la caída en el monto recaudado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, detalló el porqué el indicador viene cayendo, aclarando que no representaría un golpe complejo para el país.

“La retención en la fuente y los anticipos que se hicieron en 2023 hicieron que el recaudo en el impuesto de renta fuera un poco más alto de lo normal y que este año nos pidieran devoluciones”, precisó el ministro de Hacienda.

Agregó el funcionario que, por esa situación, el recaudo tributario de Colombia viene experimentando la caída, pero si se mira por actividad económica, el IVA está creciendo.

Efectos de la reforma en 2022

De acuerdo con José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, señaló que uno de los errores fundamentales que ha generado un menor recaudo tributario es precisamente la reforma tributaria de 2022.

“Esta reforma incorporó medidas a todas luces inconstitucionales que se sabía y se anticipaba se caerían en la Corte Constitucional, es el caso de la no deducibilidad de las regalías (medida contraria al sentido común que ahoga el sector minero) o el cambio en la tributación de las zonas francas, ambas ya declaradas inexequibles”, manifestó José Manuel Restrepo.

Agregó que a esta problemática se le suma ahora el impuesto al patrimonio permanente, que es una medida, según Restrepo, también irracional, aplicada por pocos países en el mundo y que termina siendo confiscatoria (en trámite en la corte).

“Lo anterior, sumado a regresar a una forma de renta presuntiva (impuesto mínimo de renta ) o la medida de eliminar el beneficio de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en renta llevaron a que la inversión privada se cayera al peor dato en la historia reciente del país en relación al PIB, y con ello redujo el crecimiento y el recaudo del sector privado”, dijo Restrepo.

Impacta a economía familiar

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, expresó que al igual que las empresas los hogares se han visto afectados por el ritmo del crecimiento económico del país.

“La fuente primordial de cualquier generación de empleo es el crecimiento económico, y cuando este se debilita la generación de empleo también lo hace, por ende, genera un impacto directo a los hogares. ¿Esto qué significa? Que en la medida que las personas empiezan a declarar renta, comenzarán a tener tributación más baja y por ende la disminución en el recaudo tributario. Así que estamos en una situación que ratifica la debilidad del crecimiento económico, y también ratifica los riesgos que existen en el país con un proyecto de ley de financiamiento”, puntualizó Luis Fernando Mejía.

Lo ruta que se debe seguir

El ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo socializó que se debe retirar el proyecto de ley de reforma tributaria y corregir los excesos de gasto de funcionamiento para ordenar el país y enviar señales que permitan crecer y mucho, pero que el Gobierno se enfoque en no enviar las señales contrarias.

“Una reforma tributaria que flexibiliza la regla fiscal y que en la práctica eleva el costo a las empresas y personas es inmanejable para la confianza de la economía. Un presupuesto desfinanciado por exceso de gasto, de derroche, puede llevarnos en estas circunstancias a una crisis fiscal y eso es costoso para la economía. Sinceramente espero que 2025 sea mejor, y que nos vaya a todos bien, pero me preocupa que el Gobierno vea como salvación la nueva reforma”, indicó Restrepo.