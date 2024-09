En medio de la crisis por el suministro de gas natural para el país, el presidente Gustavo Petro ha denunciado que el recurso extraído de suelo colombiano ahora es más caro que el importado por Ecopetrol.

“Dicen que a través de un movimiento especulativo el gas colombiano está saliendo a más precio que el gas importando, lo cual realmente es un robo porque ¿cómo va a salir el gas colombiano más caro que el que importamos? Si está aquí”, se preguntó el mandatario.

Petro participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico La Unión en Montería, Córdoba, desde donde habló también de que es “carreta” lo de la importación de gas pues, agregó, desde hace años Colombia lo viene importando.

En Córdoba, el Presidente @petrogustavo explicó que las normas favorecen y permiten a los generadores de energía especular con el precio algo que afecta a la población, y además aclaró que desde hace años en Colombia se está importando gas, no es algo nuevo de este Gobierno. pic.twitter.com/AnbmMZ9p8G — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 27, 2024

En esa misma línea explicó que las normas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) favorecen y permiten a los generadores de energía especular con el precio algo que, destacó, afecta a la población.

Gustavo Petro también tuvo tiempo para hablar de la transición energética de la que criticó no se han dado más pasos tirándole vainazos otra vez a la CREG.

Presidencia de la República Parque solar Vista aérea del complejo solar La Unión que cuenta con más de 220 mil paneles solares.

“Tenemos el sol y no lo aprovechamos, ¿por qué no lo aprovechamos?, porque la fórmula de la CREG no lo permite hasta hace muy poco. Esto que parece tan fácil no se puede es por las normas, porque las normas las han hecho los que sí se ganan gran cantidad al generar la energía”, dijo.

El Gobierno y la empresa Zelestra (solarpack) entregaron en Montería el parque solar, un complejo de más de 220 mil paneles solares generará energía limpia para 132 mil hogares y beneficiará a cerca 430 mil personas de estratos vulnerables.

Posible subida del gas

Un incremento entre el 10 y 12% en el precio del gas podría presentarse en el sector residencial del país, según señaló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

“Gas sí va a haber, pero seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo de pagarlo más costoso de lo que hoy está en el contexto nacional”, detalló en Bluradio.

El presidente enfatizó que, a partir de los análisis de la petrolera, el precio del gas tendría ajustes: “Entre un 10 % y 12 % de incremento para el sector residencial”.

Sin embargo no dio una fecha específica de cuándo podrían los usuarios ver el posible aumento del precio. Todo depende de la demanda y la producción del gas, según explicó Ricardo Roa en la emisora.