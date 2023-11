“Luis Díaz me ayudó a entrar en confianza en la Selección”: Willer Ditta

Independientemente de que Cruz Azul no le haya ido bien, a usted sí. Inclusive los hinchas y los mismos periodistas, lo elogiaron mucho. ¿Cómo toma ese recibimiento y que hayan destacado el nivel suyo de esa manera?

R.

Bien, tranquilo. La gente ha sido muy respetuosa, muy querida desde que llegué al club. Me recibieron muy bien. Realmente lo más importante cuando llegas a una institución así tan grande es conseguir cosas importantes en lo grupal. Y después en lo individual, evidentemente, están las características de cada uno. Y bueno, por ahí nos faltó eso, nos faltó realmente poder tener mucho protagonismo en lo grupal. Sin embargo, estoy contento con lo que vengo haciendo. Sé que he venido trabajando muy bien, así que contento por eso, contento porque la gente también me haya recibido de buena forma y que se hable bien de mí también es muy importante.