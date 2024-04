Varane relaciona dos de sus peores juegos con conmociones cerebrales que tuvo

Reconoce que tuvo un mal partido, con los dos goles del Manchester City consecuencia de errores individuales. De forma retrospectiva, ha hecho una nueva lectura de los hechos: Eso “estaba en relación con el choque que sufrí. Nunca había fallado en ese tipo de grandes partidos”.

"Finalmente, me he dado cuenta de que esos errores inhabituales no fueron por casualidad", sentencia.

En cuanto a los cuartos de final del Mundial de 2014, también atribuye su mal estado a un balonazo que recibió en la sien en el partido de octavos que había disputado frente a Nigeria el 30 de junio.

Aunque terminó el encuentro con Nigeria, al final contó que no se sentía bien y se le aplicó un protocolo de recuperación. Se refiere en particular al cansancio ocular que notaba.

Aunque los técnicos se plantearon si estaba en condiciones de jugar de nuevo, al final estuvo en el campo frente a Alemania y, según su propio juicio, lo hizo “mayormente bien, aunque (perdió) el duelo frente a (Mats) Hummel” en el gol que encajó Francia.