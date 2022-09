Serena no se da por retirada y va por el US Open

Serena Williams, la tenista de de 40 años, dio muestra de su espíritu competitivo y venció por 7-6, 2-6 y 6-2 a Kontaveit, la número 2 del ránking de la WTA, para plantarse en la tercera ronda, en la que se verá las caras con la australiana Ajla Tomjanovic.

La ganadora de 23 'grandes', aseguró este miércoles que encara el último Abierto de Estados Unidos de su carrera "como un bonus" y que disfruta de cada momento en la pista, consciente de que "no tiene nada que demostrar" y "absolutamente nada que perder".

"Soy súper competitiva, veo esto como un 'bonus'. No tengo nada que demostrar, no tengo nada más que ganar. No tengo absolutamente nada que perder. Honestamente, no jugaba en estas condiciones desde 1998", afirmó Serena en la entrevista a pie de campo, después de doblegar a la estonia Anett Kontaveit, número dos del mundo, en la segunda ronda.