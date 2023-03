Toni Kroos critica el diseño de la nueva camiseta del Real Madrid

“Esa ha sido, con diferencia, la camiseta más bonita con la que he jugado. La verdad es que durante un año me dije: tenemos que ganar un título con esta camiseta. Si no ganamos un título con esta camiseta, es una absoluta desfachatez y una falta de respeto a la camiseta. Gracias a Dios, al final quedamos campeones”, afirmó.

Además, confesó que aquella camiseta le gustaba tanto que coleccionó decenas.

“A veces, ni siquiera quería cambiarla. Quería llevármela a casa, aunque ya tenía 60, porque sabía que en algún momento me las quitarían de las manos”, puntualizó.