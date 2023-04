“No me tomo esto como una revancha, Junior es el equipo de mi alma”

El samario explicó que la confianza que le ha tenido Hubert Bodhert le ha servido grandemente en su carrera.

“Desde que yo debuté con Alianza el profe me puso de titular, jugué mucho de titular de seguido. La confianza del profe ha sido inmensa, él sabe qué tipo de jugador soy yo. Es una confianza en la que yo estoy dando de mí para poderla respaldar”, comentó.

El deportista analizó lo que ha cambiado en su juego en este tiempo y aseguró que ahora es un jugador mucho más maduro.

“En Junior llegué a jugar, si no estoy mal, ocho o 10 partidos y solo uno de titular. Cambia mucho todo. La personalidad, el profesionalismo. Alianza me dio la oportunidad de poder mostrarme, de darme continuidad y el profe (Hubert) Bodhert me ha dado la confianza. Ahora soy un jugador que ha crecido en lo futbolístico y personal fuera y dentro del campo. Sé afrontar muchos momentos dentro del terreno de juego, que cuando estaba en Junior no tenía esa experiencia. Soy un jugador más maduro, en la toma de decisiones e interactúo más en el juego y a medida que pase el tiempo seguiré creciendo”, puntualizó.