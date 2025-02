La afición no lo conocía. Ningún hincha tenía grandes expectativas con su nombre. Nadie hablaba de Jhomier Guerrero. Llegó con bajo perfil. Trabajó y se ganó un puesto en silencio. Ahora sí lo identifican, se entusiasman con su potencial, está en boca de todos los rojiblancos y ha hecho mucho ruido con sus actuaciones en la cancha.

Talentoso y guerrero, como su apellido, se ha visto en cada uno de los cuatro partidos que ha afrontado en la titular de Junior, dos como lateral izquierdo y dos como lateral derecho. En ambas bandas se ha desempeñado con acierto, pero su momento de más brillo, hasta el momento, fue en el triunfo 2-0 sobre Once Caldas, el jueves anterior en el estadio Metropolitano, en la cuarta jornada de la Liga I 2025.

Corrió, luchó, encaró, atacó, pisó el área, centró, tiró planchazos certeros, se escapó, respaldó, cubrió, relevó, hizo de todo. Hasta una asistencia de volante 10 que infortunadamente Bryan Castrillón, otro de los descollantes del juego, mandó a las nubes.

“Jejeje… fue un pase donde él me grita: ¡Guerre! Ya yo lo había visto y le pude tirar un pase-gol”, recordó con modestia.

Se fajó un partidazo para proteger su portería y para buscar la contraria. No en vano se quedó con el trofeo Águila de figura de la cancha.

“Contento. Se lo dedico a mi familia que es la que siempre me ha apoyado y siempre han estado ahí”, dijo sobre el premio.

“Dios me dio un toque especial, si yo juego al fútbol es porque nací para esto. Le doy gracias a Dios por todo lo que está sucediendo”, expresa Jhomier con convicción. “Yo nací para el fútbol”, ratifica. “Con el trabajo diario y con el esfuerzo, se va reflejando eso en los partidos”.

No ha defraudado la confianza que el técnico César Farías ha depositado en él. No le ha quedado grande, por ahora, el desafío de sobresalir y ganarse un puesto en la alineación titular del equipo que lleva en el corazón. Parece, a juzgar por sus palabras, que no tomará el mal ejemplo de conformarse con llegar a Junior y jugar algunos partidos. Se muestra, según sus declaraciones, ambicioso y enfocado.

“Es un sueño estar en el equipo de mi tierra, pero creo que esto apenas es el comienzo, la idea es ir al fútbol del exterior lo antes posible”, dijo.

Luego de la victoria frente al cuadro manizalita, cuando se dirigía hacia el camerino, se encontró con Arturo Char, principal impulsor del Barranquilla FC, y se dieron un fuerte abrazo.

“Me felicitó, está contento. Dice que ya se ve reflejado el trabajo del Barranquilla FC en mí y en los muchachos que han subido”.

Pero lo que este barranquillero, de 23 años de edad, 1,70 de estatura y 70 kilogramos de peso, está plasmando en el campo de juego no surgió de la noche a la mañana. Ya acumuló muchos partidos en el Torneo de Ascenso y el año pasado, en el segundo semestre, jugó cedido a préstamo en Patriotas de Tunja, en la primera división.

“Hace mucho tiempo vengo trabajando para esto. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de estar acá en Junior. Se está reflejando el trabajo del entrenamiento”.

El próximo partido de Junior es frente a Chicó FC, el martes a las 8:20 p.m., en el estadio La Independencia, en los 2.800 metros de altitud de la capital de Boyacá, una plaza que Jhomier conoce perfectamente.

“Creo que es una cancha dura, pesada. Hay que sostener la pelota y poder jugar en contraataque también, no salir a presionar porque es dura la altura”, opinó.