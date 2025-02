Javier Báez jugó su segundo partido consecutivo con Junior dejando, nuevamente gratas sensaciones. El paraguayo se ha mostrado seguro y se ha acoplado muy bien con José Cuenú, el compañero que ha tenido a su lado tanto en el empate ante Unión (0-0) como en el triunfo de este jueves ante Once Caldas (2-0), en ‘el Metro’.

Báez se mostró feliz por la primera victoria en este arranque de semestre, resaltando la dificultad del rival.

“Estamos muy felices por el triunfo. Después de dos partidos en casa sin poder ganar, hoy conseguimos los tres puntos contra un rival que tenía más puntos que nosotros, que tiene a uno de los goleadores del fútbol colombiano y que tiene extremos rápidos que juegan muy bien. Así que estamos muy contentos”, afirmó.

El defensor paraguayo destacó el funcionamiento del equipo, la velocidad que le imprimió a su juego y el aporte de jugadores como Enamorado y Castrillón por las bandas.

“Es difícil hablar (en qué mejoraron), porque yo no jugué los partidos anteriores que se jugaron acá, pero me parece que hoy (este jueves) tuvimos más velocidad en las contras, le dimos más velocidad a la pelota. Cuando tenemos jugadores rápidos y le das más velocidad al juego no le das tiempo al otro equipo que se arme. Lastimamos mucho con jugadores como Enamorado y Castrillón”, expresó.

Báez se ha adaptado rápido al equipo, destacándose en los dos encuentros que ha disputado. El central se mostró contento con eso y le mandó un mensaje a aquellos que dudaron o hablaron un poco de más por su llegada.

“Me llamó la atención, si bien no uso las redes sociales, la falta de respeto de muchos de sus colegas. Entiendo las críticas y el juego mediático. Este es mi sexto país, no es que apenas aparecí ahora. Soy un jugador que se entrega al máximo al equipo, que ha tenido mucha regularidad en los últimos años y espero mantenerla en Junior”, dijo.

El defensor rojiblanco ha estado cerca del gol en los dos encuentros que ha jugado. Si bien su prioridad es defender, el paraguayo espera festejar uno que otro gol en Junior, así como lo ha hecho en otros equipos, especialmente en su paso por los Dorados de Sinaloa, en México.

“El gol, para uno como defensor, es un plus que se da. Desde que tuve a Maradona como técnico con los goles me pasaron cosas lindas, ojalá acá también pueda de vez en cuando marcar. Ahora ya estoy pensando en el próximo juego, que si no me equivoco es en la altura. Hace mucho no juego en esas condiciones, así que será muy especial para mí”, concluyó.