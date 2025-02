César Farías no ocultó su felicidad. Para él fue una noche casi perfecta en la que Junior pudo conseguir su primera victoria del año al vencer 2-0 al Once Caldas, este jueves, en el estadio Metropolitano, por la cuarta fecha de la Liga-I.

El orientador se mostró tranquilo por el fútbol que mostraron sus dirigidos y aseguró que con el pasar de los partidos el equipo se verá mejor.

“Lo primero es la gente, ver la alegría, eso cambia la energía. La gente estuvo de principio a final con el equipo. Estoy muy agradecido con todos. Vinieron masivamente, apoyaron a su equipo y el resultado lo lograron los jugadores y ellos porque dieron ese aliento continuo. Apenas estamos en la cuarta fecha, pudimos haber golpeado más duro. Tuvimos algunos mano a mano, una de Carlos. En el segundo tiempo si Castrillón mete los pases estaban libre los otros jugadores. Báez tuvo una en el tiro de esquina. Enamorado había tenido otra para ampliar el marcador. Tenemos que trabajar mucho sobre eso y corregir algunos detalles que la ansiedad te hace fallar. En eso colaboró mucha la gente, en que no haya esa ansiedad para jugar”, señaló en rueda de prensa.

“El fútbol es un desafío diario. Se necesita tener una lectura correcta, pero también el saber que en la fecha 12 se empieza a ver otro ritmo. Esta es una plaza muy futbolera, con gente conocedora y que sabe que se necesita tiempo y que los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Hemos debido marcar más goles, pero estamos muy distantes todavía de la mejor versión de Junior. Trabajamos en una mentalidad proactiva, no somos los once nada más”, complementó.

El timonel resaltó la actuación de todos los futbolistas y dijo que fue fundamental el nivel que mostraron todos.

“Los cambios entraron bien. Castrillón, Yani, Colorado y ‘Tití’ estuvieron bien. Paiva ayudó en los minutos finales y eso nos sostuvo. A Jefferson cuando lo requirieron estuvo bien. Once Caldas es un equipo que yo respeto, que causa admiración, porque con trabajo han podido armar un buen equipo y eso habla bien de su entrenador y toda la institución. Se dio un paso importante con la gente y cuando estamos todos juntos todo fluye mejor”, comentó.

“Hoy nos benefició Yani, Colorado, Navia, Castrillón, jugadores que se quedaron en diciembre y se ven mucho más sueltos. Es bueno que se juegue más fútbol y no hacer faltas tontas que si se hacen en un torneo internacional te pagan caro. Tuvimos la lectura de dar más fuerza en las contras. Fluyó todo, vi muchas cosas positivas. Vi a Bacca presionando, metiendo un pase que quedó en mano a mano. Hay mucho para destacar y para corregir”, añadió.

El venezolano volvió a repetir que busca tener un onceno que llegue con todo a las fechas definitivas de la Liga.

“Fue fundamental el partido de los centrales, de los laterales. El fútbol no tiene verdad absoluta. Los que entraron de cambios y los que estuvieron de inicio se vieron íntegros. A nosotros nadie nos critica por no habernos preparado. No queremos ser campeones de las primeras jornadas, sino llegar con aliento al final. Nosotros sí sabemos para dónde vamos. El equipo se prepara primero, luego compite y después agarra seguridad ganando. Hubo fútbol. Atacamos por la derecha, por la izquierda. No fueron nada más los punteros, fueron los laterales también. Hoy no fue uno solo, fueron todos”, argumentó.

El estratega comentó que Teófilo Gutiérrez lo felicitó por el buen fútbol que mostró ‘el Tiburón’.

“Teo entró y me dijo. Hubo perfume, taquito, la frenaron, jugaron bien, qué fútbol bonito. Yo creo que jugamos fútbol cuando tuvimos que jugar. Cuando tuvimos que atacar lo hicimos, cuando tuvimos que defender lo hicimos. Es un equipo durísimo Once Caldas, que tiene unas transiciones fuertes y si no estás bien balanceado te golpea”, señaló.

Por último, César Farías expresó que este es un triunfo que les da confianza para todo lo que viene.

“Esta victoria le da confianza al equipo para jugar. El equipo estaba cuestionado, algunas con justicia y otras que no. Este camerino es muy sano, correcto, he visto gente trabajadora, respetuosa, profesional. Tenemos el ejemplo de grandes profesionales que van corrigiendo a los más jóvenes y que transmiten su experiencia”, concluyó.