César Farías no buscó muchas excusas. El entrenador venezolano no se escudó y aseguró que perdieron ante el América por no poder meter las ocasiones claras que tuvieron en el partido.

“Luego del gol no el partido no tuvo la misma fluidez. En el segundo tiempo se jugó muy poco. Dentro de los pasajes intentamos y tuvimos situaciones de gol, alguna hasta sin arquero y no la metimos. Ha sido un partido cerrado hasta el final. Necesitábamos ganar y no tuvimos la capacidad de meterla. En las posibilidades que nos permitió nuestro fútbol y el rival, tener cuatro-cinco opciones había que haber metido una para tener aspiraciones”, declaró en la rueda de prensa.

“A nosotros nos llegaron cuando se cortaba el juego, que venían los centrales o en los tiros de esquina. No es que nos metió atrás. Ellos estaban jugando sin presión, nosotros no. Fue un partido en el que nos faltó meterla. La tuvimos y no lo hicimos. No tuvimos esa capacidad. El equipo no llegó en su máximo expresión, pero hoy pudo jugar. Hemos ganado partidos más por orden, agallas y corazón. Queríamos reencontrarnos con el fútbol y pudimos”, complementó.

El venezolano aseguró que los caleños los respetaron mucho y que por eso les costó imponer condiciones en el compromiso.

“Jugamos ante un rival que nos respetó. Se metió atrás muchos pasajes del partido, no era fácil atacarlo y creamos las situaciones de gol. Si hubiese entrado una estuviéramos hablando de otras circunstancias. Lo que yo diga hoy está de sobra. Ahora toca pararnos y pensar en todo lo que viene. Sin estar en nuestra máxima expresión y sabiendo que fuimos dando pasitos, estuvimos hasta el último minuto de ir por la clasificación, estuvimos cerca, pero no es suficiente. Toca planificar, corregir y fortalecernos. No fuimos un buen visitante. Fuimos buenos locales, no extraordinarios. Tenemos que mejorar de visitante y todo eso lo están analizando las personas encargadas”, señaló.

“Ni ustedes ni yo tenemos la bola mágica para saber lo que pasará. Con los números puestos es fácil decir cualquier cosa. Los cuadrangulares son así, en este grupo todos los partidos fueron difíciles. El fútbol da revancha, capaz nos vemos en la Sudamericana. Yo no voy a opinar de la reglamentación, eso no me corresponde a mí. Son instancias difíciles, no fuimos el más goleado del grupo. No ligamos hoy, no voy a estar buscando tantas vueltas”, añadió.

El timonel explicó la razón por la que utilizó a Marco Pérez como la primera variante.

“Marco viene de una lesión. No ha tenido el mismo año que el pasado, por una razón u otra. Creímos permanente en él, pero es parte del fútbol. Cada quien tiene una ilusión y visión. Constantemente creo que el árbitro cortó mucho, nunca reclamo, pero le reclamé que cortó mucho. No vino siendo como en los últimos partidos que era fluido de ida y vuelta. Fue un partido cortado, se jugó poco. El que hace un gol a los 11 minutos no es precisamente el que más quiere jugar, lógicamente se resguarda y cada vez que suena el pito favorece al equipo que va ganando”, afirmó.

Por último, César Farías habló acerca de lo que viene para el conjunto rojiblanco el próximo año.

“Viene mucho trabajo gerencial, de oficina, que se viene haciendo. Los directivos están trabajando para planificar un gran año. Estábamos enfocados en esto y la posibilidad que teníamos. Peleamos, pero no nos alcanzó. Necesitamos construir un año bajo unas condiciones distintas, de poder prepararnos, de poder fichar correctamente y de construir el equipo de una forma en la que podamos sacar más provecho”, concluyó.