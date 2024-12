En medio de la incertidumbre de no saber si Real Cartagena finalmente disputará o no el repechaje de ascenso con Unión Magdalena y Llaneros FC, Sebastián Viera prosigue con su preparación. El entrenador del cuadro heroico espera que la asamblea extraordinaria de la Dimayor resuelva la situación a favor de los heroicos y pueda redondear la labor que le encomendaron en su primera experiencia en la dirección técnica.

Viera, que ha sido exitoso en su estreno como timonel, habló con EL HERALDO sobre su nuevo rol, la influencia de su padre y el manejo de jugadores de gran trayectoria como Teófilo Gutiérrez y Cristian Marrugo.

El legendario ex arquero y ex capitán de Junior aclaró rumores que lo vinculan al banquillo del club rojiblanco en el futuro próximo y se refirió a las actuaciones de Santiago Mele, su sucesor en el arco tiburón.

¿Cómo ha sido su primera experiencia como entrenador?

Lo primero que quiero decir es que no siento que esté entrenando a un equipo de la B. Sinceramente, Real Cartagena tiene todo lo de un equipo de la A, la exigencia, la cancha, siempre veo el estadio lleno o con un aforo importante, como en la liga. Hay una responsabilidad muy grande porque el objetivo es alto, es el ascenso. Aprendiendo y mejorando todos los días, tomándole gusto a una profesión que recién empiezo, pero que no es nada nuevo para mí como hombre de fútbol que soy. He estado muchos años en camerino, compartiendo muchas charas con técnicos y directivos. Si bien es algo nuevo, no lo siento tan nuevo.

¿Resultó más fácil de lo que pensaba?

Sí. Es que además estoy muy bien rodeado, tengo un cuerpo técnico muy bueno, con mucha experiencia también

Su papá, Mario Viera, que tiene muchos años como entrenador, ¿qué tanto le ha facilitado el camino? ¿Le consulta todo o ha procurado ser lo más independiente posible?

No, yo, aunque tenga 30 años de carrera siendo director técnico, voy a consultar siempre. Por algo uno tiene un cuerpo técnico en el cual se apoya y le tiene confianza. En el caso mío, tengo a un muy buen preparador físico con muchísima experiencia, como es Ramón Vázquez (trabajó en Junior junto a Diego Umaña), y tengo a mi padre que tiene más de 30 años de experiencia dirigiendo. Obviamente me apoyo mucho en ellos, si bien me respetan todas las decisiones que tomo, pero me apoyo y consulto. Después, obviamente, analizo y trato de tomar una buena decisión. Para mí es un placer trabajar con mi padre, aprendo todos los días de él, es mi apoyo, es mi confianza.

¿Qué tan difícil ha sido dirigir a jugadores como Cristian Marrugo, Juan Camilo Angulo y Teófilo Gutiérrez?

Cuando yo vine de jugar en Europa me preguntaron, ¿Qué tal es Robert Pires? ¿Qué tal es Forlán? ¿Qué tal es Riquelme? Y yo siempre decía lo mismo: ‘un jugador, cuanto más grande es el nombre, más humilde es, más trabaja, más obedece, más ayuda al compañero, más ayuda a los grupos’. Y así nací yo, aprendiendo de todos ellos. Ahora que yo llego a la dirección técnica y hay jugadores con mucho recorrido, son los que más me han ayudado, son los que menos problemas me han puesto, son los que más trabajan. El trato con ellos es muy bueno. Una de las cosas que aprendí en Junior siendo capitán es el manejo de grupo, porque siempre compartí con jugadores de muy buen nivel, con mucho nombre. También tenía que manejarlo como capitán. Aprendí mucho. Tengo una buena escuela. Trato de tener un buen manejo de grupo y de apoyarme en ellos.

¿Teo no le ha hecho carita cuando lo ha sustituido?

Jajajaja… no, pero a ningún jugador le gusta salir. A mí todos me preguntan en la calle por Teo, y Teo es uno de los jugadores que más fácil me ha hecho las cosas, un jugador que a mí me ha respetado mucho, no he tenido ningún tipo de problema ni nada, al contrario, para mí Teo ha sido un apoyo muy bueno en estos meses que hemos estado acá, ha trabajado muy bien, se ha preparado bien, como lo han hecho también Marrugo, Angulo y Wilfrido De La Rosa.

X Real Cartagena Sebastián Viera y Christian Camilo Marrugo.

¿Por qué nada más seis meses de contrato con Real Cartagena?

No, no fueron seis, fueron cuatro, son cuatro hasta fin de año. ¿Por qué? Porque cuando me llamaron, pregunté cuál era el objetivo, y me dijeron que era el ascenso, que para eso me traían, entonces dije: bueno, el ascenso es en diciembre, entonces vamos a hacer un contrato hasta diciembre. Si me hubieran dicho, te queremos llevar por un proyecto, por dos o tres años, que queremos formar jóvenes, no, a mí me dijeron: te queremos traer por el ascenso, para ascender al equipo.

Ahora hay dos caminos, uno es que definitivamente Real Cartagena no juegue el repechaje y Llaneros y Unión Magdalena asciendan, el otro es que se resuelva jugar el repechaje y luchen la posibilidad de un cupo en la A. ¿Su continuidad depende de ascender o no?

No. Ni hemos hablado de eso, ni estoy pensando en eso, ni nada, yo no estoy pensando más allá del 31 de diciembre. Yo estoy pensando sinceramente en ascender, confío que se va a dar la final y que vamos a tener la posibilidad de hacer lo posible por ascender. Y después sí empiezo a pensar en qué hacer en el 2025. Tendría que hablar con mi familia, con mi esposa, con mi cuerpo técnico y ver qué queremos hacer.

¿Qué le parece a usted toda esta incertidumbre que hay alrededor de la definición del ascenso? ¿Cómo programar sus entrenamientos en medio de esto?

Es un poco incierto porque no puedes preparar ni un microciclo ni nada. Hay que esperar para ver qué es lo que pasa. Nosotros estamos entrenando para jugar una final. Esperamos que nos pongan fecha para jugar el repechaje.

Usted sabe perfectamente cómo es Barranquilla y que surgen muchas versiones no oficiales. Acá se rumoró y se comentó a través de redes sociales que Sebastián Viera firmó solo seis meses con el Real Cartagena porque en enero viene para Junior…

No, yo sinceramente firmé hasta fin de año por eso que te dije. Yo salí de Junior y no volví. Si bien a mí me vinculan siempre con Junior, amo Junior, Junior es mi casa, yo estoy en Real Cartagena y por respeto a Real Cartagena, por respeto al técnico de Junior, por respeto a la hinchada, yo siempre respeto el trabajo donde estoy. Y hoy en día estoy en Real Cartagena, me tratan de maravilla, en la ciudad me siento como todo costeño, me tratan muy bien y yo sinceramente respeto. Hoy en día estoy acá y voy a hacer lo posible por darle esa alegría a la gente de lo que tanto quiere.

¿Cómo ha visto al Junior bajo la batuta de Cesar Farías?

Junior es Junior, Junior es Junior, jejeje… Junior es… minuto 90 estamos calientes y minuto 95 estamos contentos. Junior es Junior, es difícil explicar lo de Junior nada. Los que lo conocemos bien sí sabemos lo que es Junior, yo lo conozco a la perfección, y para mí esto que está pasando en Junior no es nada nuevo ni sorprendente, al contrario, pasan los minutos de los descuentos y uno está esperando que pase algo, a favor, no en contra. Vamos a ver qué va a pasar en la última fecha. Siempre que Junior entra más o menos tambaleando a los ocho, después es candidato al título. El juego de Junior es más o menos parecido siempre, en definitiva lo importante son los jugadores, los que hacen todo son los jugadores. Yo siempre digo: cuando nosotros ganamos (los técnicos), es por los jugadores, son la parte más importante. Uno los puede guiar y manejar las cargas, que lleguen bien al partido con ciertas ideas, pero en sí el que hace o no hace las cosas dentro de la cancha son los jugadores. La individualidad que tiene Junior es muy buena. Posee jugadores de mucha experiencia y bagaje, de jerarquía, hacen que Junior esté ilusionado con ganar un campeonato.

¿Lo ve finalista o ya ve compleja la posibilidad?

Si uno ve, el que la tiene más a favor es Once Caldas. Junior tiene que ganar y que Tolima gane por un gol, porque si la diferencia es mayor, Junior tendrá que hacer más goles al América. Todo puede pasar, es la última fecha, Junior se tiene que preocupar por vencer al América así sea medio a cero y después ver qué es lo que pasa en el otro partido, porque cuando es de uno, es pa’ uno.

¿Cómo vio ese cabezazo Salvador de Santiago Mele que propició el tercer gol ante Tolima, el anotado por Olivera?

(Risas) La verdad que muy bueno, hizo un buen doble ritmo (risas), el arquero salió a destiempo, hubiera sido lindo que hubiera hecho el gol, pero bueno, menos mal que Olivera después la pudo meter.

Muchos inevitablemente recordaron los goles suyos de tiro libre. ¿Usted nunca hizo goles con pelota en movimiento?

¿De cabeza? No, solo jugadas de pelota quieta. Lo único que me faltó fue subir a cabecear y meterla.

¿Cómo ha visto el ciclo de Mele en Junior?

Bien, yo lo he visto bien, yo creo que ha sido muy positivo. Le ha dado confianza al equipo, es un arquero con carácter como se necesita en Junior. Siempre lo dije, y cuando salí se lo comuniqué a don Fuad (Char): ‘si yo salgo y quieren traer a un arquero extranjero, es Mele’. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón con Mele. Él lo ha hecho muy bien, se siente bien, se siente contento. A mí me gusta verlo así también y me gusta que tiene carácter. Nada, vamos a ver cuánto dura acá.

¿Y a Bacca cómo lo ha visto?

Es un crack. Cuando todo el mundo lo da por muerto, Carlos la mete. Es un goleador que siempre está haciendo goles, no importa cómo juegue el resto del partido. Pero siempre, cuando se necesita, está. Y eso es lo que uno quiere como técnico de los goleadores, que la meta cuando se necesita. Carlos siempre está, es positivo, es bueno para el grupo, es un buen capitán, se preocupa. No me sorprende nada porque yo a Carlos lo conozco bien.

¿Y Cantillo y Chará?

Yimmi entró medio ahí, como que ni fu ni fa. Y después se acomodó y ha sido muy bueno en el final del campeonato. Ha sido el Yimmi que todos queremos y que conocíamos. La verdad me pone muy contento por Yimmi porque es de esos jugadores diferentes y de esas personas que encuentras en el fútbol de buen corazón, un gran ser humano. Uno quiere que le vaya bien porque es un buen tipo. Y de Canti… la calidad del flaco elaborando el juego me encanta, siempre me gustó. Es uno de mis jugadores preferidos porque es la salida del equipo, es un jugador que no se esconde, que siempre la pide, que le da esa tranquilidad al equipo cuando tiene la pelota.

¿Ya se acomodó a Cartagena o sigue viviendo en Barranquilla?

Vivo en Cartagena, pero voy bastante a Barranquilla. Sí, porque mi familia está en Barranquilla, entonces viajo bastante. Igualmente es una hora y cuarto de viaje. No es mucho, ya me he acostumbrado.

¿Estos seis meses ya son suficientes para que Sebastián Viera definitivamente diga: seguiré en el fútbol toda la vida como entrenador?

Eso te lo dice Dios. No sé, sinceramente no sé. Cuando estaba en el final de mi carrera como futbolista, estudié para ser mánager deportivo, que es lo que me gusta. Después hice la carrera de periodismo y luego la de entrenador. Y terminé siendo entrenador. Entonces, lo que Dios tenga para uno, lo sabe solamente Dios. Uno nada más tiene que confiar en Él y prepararse siempre.