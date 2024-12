Ferland Mendy, lateral izquierdo francés del Real Madrid, sufre una rotura muscular en el cuádriceps derecho, como confirmaron las pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras caer lesionado en Montilivi ante el Girona, encuentro que no disputó por precaución Rodrygo, que se probó en el entrenamiento del domingo, y que no pudo acabar Jude Bellingham, que no sufre lesión.

A las bajas en defensa de Dani Carvajal y Éder Militao, más la ausencia de David Alaba que regresará en enero a los terrenos de juego tras un año fuera por una lesión de rodilla, Carlo Ancelotti suma un nuevo problema en el lateral izquierdo con la ausencia de Mendy. En diciembre se queda en la demarcación tan solo con Fran García.

Mendy es el último jugador de la plantilla del Real Madrid en sufrir una lesión muscular. Mejores noticias dejaron las pruebas médicas realizadas al brasileño Rodrygo Goes, que no pudo viajar a Girona por molestias musculares en la pierna izquierda en la que acaba de superar una rotura, y el inglés Bellingham, que se retiró del partido en Montilivi con una sobrecarga.

Rodrygo no sufre rotura muscular y se probó completando una parte del entrenamiento en la Ciudad Real Madrid antes de tomar una decisión con Ancelotti sobre su inclusión en la lista de convocados para viajar a Italia. Mientras, según informan a EFE fuentes del club, Bellingham no entrenó y realizó trabajo de recuperación, sin sufrir ninguna lesión que le impida jugar el martes en la Liga de Campeones.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el cuádriceps derecho”, informó el club blanco en un parte médico confirmando las malas sensaciones del defensa francés el sábado tras sentir un pinchazo en el minuto 80 que le impidió acabar el partido.

El tiempo estimado de baja para Mendy es de tres semanas, en función de su evolución diaria, por lo que se perdería los partidos que restan al Real Madrid en 2024, el duelo ante el Atalanta en la Liga de Campeones, frente al Rayo Vallecano y Sevilla en LaLiga más la final de la Copa Intercontinental.