César Farías sintió un desahogo total. Y no es para menos. Su Junior salvó un punto de forma agónica luego de igualar 2-2 ante Once Caldas, este miércoles, en el estadio Palogrande, por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Leer también: “Estábamos montados en el partido y se veía que el empate iba a llegar”: Didier

El entrenador aseguró que fue un partido muy duro, pero que sus dirigidos hicieron de forma correcta las cosas.

“Fue un partido durísimo. En una condición de adversidad para nosotros. Once Caldas es un gran equipo. En la general tiene un punto menos que nosotros. Acabo de cruzarme al profesor y lo felicité. Lo que han logrado es verdaderamente para aplaudir. Tengo muchísimos años de trabajo en la altura y sé lo que es un equipo de la costa venir a más de 2000 metros. Nosotros nos venimos preparando para la adversidad. Este tipo de partidos en estas condiciones tiene un equipo que juega por lo suyo. Once Caldas no ha perdido, no es fácil hacerle dos goles acá”, señaló en rueda de prensa.

“Lo normal que pase es que al 98 le hagan el gol al visitante. Recibimos un gol al 41 que se lo venía advirtiendo a los jugadores. Nos repusimos de las buenas cosas que hace el rival, no nos desesperamos. Jugamos cuando pudimos jugar. Tuvimos la posesión, lo buscamos por todos lados, en la pelota quieta tuvimos un par para hacer un gol. A punta de espíritu y valentía llegó el gol. Luchamos contra cualquier adversidad de clima, así como cuando tienen que ir a Barranquilla y soportar la humedad”, complementó.

El orientador aseguró que él de tomar riesgos y que siempre lo hará en beneficio del equipo.

Leer más: Once Caldas 2, Junior 2: ¡Tienes que matarlo!

“No puedo discutir si no gusta que tome riesgos, porque yo los tomó. Tengo 31 años dirigiendo. Venir a Junior es un riesgo para los entrenadores porque tiene eso todos los días. Al final, el que estudió y se preparó toda la vida y el que conoce a los jugadores soy yo. Hay que ver al frente. Nosotros tenemos una profundidad y la hemos venido trabajando, es gestión del plantel. ‘Cariaco’ nos ayuda a defendernos con la pelota. Lo de Zalazar es nuevo, él no jugaba antes, juega ahora. Yéferson Moreno no jugó acá la otra vez y fue el mejor al día siguiente”, expresó.

El DT habló de las variantes que hizo en el juego y comentó que buscaba un equipo fresco.

“Herrera, que no tuvo su mejor partido en Ibagué, lo preparé para este y nos cumplió con un golazo y rindió y jugó los dos partidos. Yo analizo, vivo cada detalle y dejó el corazón afuera. Para mis decisiones futbolísticas no me importa quién esté al frente y ya lo he demostrado. Algo hemos ayudado un poco. Teníamos siete jugadores con cierta frescura y ahora tenemos otros jugadores para el partido del domingo. Tenemos una nómina de profundidad. Debo preservar la salud de nuestros jugadores, porque uno sabe cuándo el jugador corre saturado. Nosotros hemos frenado a tiempo muchas lesiones, yo no hice la pretemporada al equipo. Con todos esos detalles, estamos jugando para tratar de llegar con vida. Nos jugamos la clasificación en casa con nuestra gente y no podemos llegar cansados y desmotivados”, apuntó.

El venezolano explicó la razón del ingreso de Jhon Lerma, quien participó en la jugada del segundo gol.

Leer también: Unión Magdalena vs. Llaneros FC: ¡Suena la sirena! ¡Sopla ‘Ciclón Bananero’!

“Lo veo entrenando todos los días y sé que está preparado, así como todos los jugadores. José le creó un desgaste fuerte al lateral izquierdo. El fútbol es de estrategia, de ver cómo podemos sumar capacidades. La data decía que ellos reciben muchos goles en los 15 minutos finales. No me gusta acomodarme, me ha traído inconvenientes con el que lo ve diferente. Jugar en la altura no es fácil. Nos vienen seis puntos en casa, pero sabemos que tiene que estar la gente. El fútbol tiene una parte científica, que es la parte del rendimiento del jugador. Ahora toca la vuelta para nosotros en casa”, señaló.

El técnico aprovechó para pedir disculpas por el festejo de ese segundo tanto: “Quiero pedir unas disculpas públicas. Yo no soy de celebrar goles, pero como entiendo lo difícil que es hacer un gol de visitante y llevarse un punto porque ahora vienen dos partidos de local. Ahora no nos vamos con las manos vacías. Tomé una pelota y la pateé, no llegó a nadie ni lastimó a nadie. Si a alguien le desagradó mi reacción, que me la dio el saber que fue porque todavía podamos llegar a la final, si alguien se ofendió, le pido un millón de disculpas. Merecimos el empate, lo buscamos por todas partes”.

El timonel argumentó que día a día buscan una mejora en el rendimiento del equipo.

Leer más: Real Cartagena solicita asamblea extraordinaria para resolver conflicto sobre el ascenso

“Nosotros trabajamos día a día para mejorar. Hemos construido un equipo con propósito, con balance, que se ha hecho fuerte de local, defensivamente. Hemos hecho en varios partidos goles, marcamos dos goles de visitante. Era injusto que nos fuéramos con las manos vacías. Los números reflejan otra cosa”, afirmó.

Por último, César Farías envió un mensaje a toda la hinchada para que estén unidos en estos dos partidos que vienen en condición de local.

“Hay lógica, porque los argumentos se los doy a los jugadores. Lo más fácil para que la gente no me critique es poniendo a los mismos once. Ahora está Didier a full, yo creo en mis jugadores. Creí en Herrera y metió ese golazo hoy. Uno le exige al jugador y cree en él. De eso se trata, de armar un equipo que nunca se rinde y este Junior nunca se rinde. Sabemos lo que vale un puntico como este de hoy. Invito a toda Barranquilla que nos estrechemos, no mataron a Junior hoy. El calendario nos da una perspectiva distinta. Tenemos tres partidos por delante y podemos hacer las cosas bien”, concluyó.