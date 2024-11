Fue una victoria trabajada, pero se logró el objetivo. Así lo reconoció el delantero Carlos Bacca, autor del único gol del triunfo 1-0 de Junior ante América, este jueves, en el estadio Metropolitano, por la primera jornada del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Leer también: Junior 1, América 0: se sufrió y se ganó

El atacante, que ya lleva seis dianas en el certamen doméstico, aseguró que supieron defender ante un gran rival.

“Contento porque gracias a Dios empezamos con una victoria, que era lo que queríamos. El equipo hizo un gran partido y muy inteligente. Supimos defender a un gran rival como lo es el América, que te trabaja por las bandas y te tira centros. Teníamos que cubrir el arco y es lo que venimos haciendo. Por momentos nos sometieron, pero este es un equipo muy maduro, que sabe jugar las finales y sacamos los tres puntos, porque era importante empezar con pie derecho ante nuestra gente. Ahora tenemos dos partidos de visitante, que tenemos que seguir por la senda del triunfo para poder estar más cerca del siguiente objetivo, que es clasificar a la final”, declaró en rueda de prensa.

El porteño mostró su felicidad por anotar y manifestó que a esto fue lo que regresó al conjunto rojiblanco.

Leer más: ‘JuanFer’, el cerebro de un Racing que sueña con la Copa Sudamericana

“Feliz por volver a marcar y ayudar al equipo. A eso vine yo a Junior, a ayudar con goles y trabajo dentro del campo. Yo sé lo que me preparo cada día, lo que me vengo cuidando. Algunas veces se dará un partido distinto y no marcaré, y a nosotros los delanteros nos valoran por los goles. Puede uno jugar bien, tener movilidad, hacer el trabajo sucio, pero si no marcas parece que no. Pero hay cuerpos técnicos como el de nosotros que valora el trabajo de equipo. La movilidad la pide el que genera los espacios, el que va al primer palo, al segundo, que cualquiera puede marcar. Tuve la posibilidad de marcar, de ayudarle al equipo. Ojalá se siga abriendo el arco. Los que critican están en todo su derecho, yo no puedo hacer nada. Ni las criticas me hunden ni los halagos me suben, con fe en Dios y con trabajo”, comentó.

Por último, Carlos Bacca expresó que la confianza que recibe de su familia y del cuerpo técnico es fundamental en su día a día.

“Mi familia para mí lo es todo. Así como hoy tienen que estar felices, son los primeros en criticarme cuando no estoy bien. Mi esposa siempre es la primera en decirme las cosas. Se van felices porque saben lo que trabajo, lo que hago en el día a día. En la semana hay un trabajo invisible, que es el que he aprendido. El cuerpo técnico es el que me da la confianza porque me ve entrenando, y no solo a mí, sino a todos. El profe le toca tomar decisiones con cualquiera. Esto a uno lo llena de confianza, saber que el puesto está ahí, que hay que trabajar. Independientemente de los nombres, lo importante es el colectivo”, concluyó.