Para César Farías este partido no es una revancha. El entrenador, que salió del América antes de la llegada de Jorge ‘Polilla’ Da Silva, dice que no se juega nada aparte contra su exclub y que, para él, todo lo que se especula es normal cuando juegan Junior y el onceno caleño.

“Yo me siento muy feliz en Junior. Me enfoco en que el equipo pueda funcionar y mejorar. Cuando uno trabaja con pasión lo disfruta. Y más cuando se siente uno apreciado. No tuve ningún tipo de conflicto, no lo veo como revancha este partido. Uno se acostumbra a esta clase de juegos. Viene un rival que es puntero, que está bien. Uno quiere hacer todo para que se queden los tres puntos acá”, declaró en rueda de prensa en Adelita de Char.

Eso sí, el DT elogió el presente del onceno ‘Escarlata’ y dijo que espera que este sea un juego sin “mañas” y en el que se pueda ver un buen fútbol.

“Es un equipo maduro, sin duda alguna. (Nilson) Castrillón y (Edwin) Velasco jugaron siempre conmigo. Nosotros tenemos que jugar y, a través del juego, sacar nuestra mejor versión. No tenemos que mirar quién está al frente. Hay que hacer sentir la localía”, manifestó.

“Queremos que sea un partido bueno, sin patadas, que nos dedicamos a jugar. Lo otro es especulación de un partido como este. No tengo nada que recriminar ni tengo ningún tipo de revancha con el América. El partido pasado hubo ritmo, que es lo que queremos. A la terna arbitral le interesa que lo evalúen bien. A los equipos les interesa jugar, entre más minutos se jueguen será mejor para todos. Que no sea de mañas ni nada similar”, complementó.

El orientador venezolano no dio pistas sobre quién reemplazará al sancionado Nicolás Zalazar y se mostró tranquilo por tener varias opciones, entre esas Howell Mena, quien perdió a su madre a comienzos de semana.

“El plantel está disponible, solo tenemos a los lesionados. Ya (Edwin) Herrera está disponible. Didier (Moreno) puede jugar de central, Yéferson (Moreno) también. Hace un mes atrás a (Jhon) Navia lo empecé a usar como central. Mena ha demostrado cada vez que lo ha requerido el club y lo ha hecho bien”, apuntó.

“Uno siente tranquilidad por tener posibilidades en defensa. Más allá de los nombres lo importante es el funcionamiento. Sentimos que hemos trabajado bien. Mena está bien en lo anímico. Para cualquier ser humano la pérdida de su madre es doloroso. Venía de una década combatiendo con un cáncer y ya descansó. Si le toca lo va a hacer bien, porque a su mamá lo que más le gustaba era verlo jugar al futbol”, agregó.

Por último, César Farías aseguró que tienen un plantel de gran jerarquía y que están listos para cualquier situación que se presente en el partido.

“Hay jugadores con capacidad y jerarquía que te dan un auxilio tremendo. Tenemos la experiencia y capacidad de (Víctor) Cantillo. Tenemos de dónde sacar y eso es bueno. Nos venimos preparando para tomar una decisión para el juego y también en el mismo partido por si se presenta alguna expulsión”, concluyó.