Está tranquilo. Los dos goles que consiguió ante el Pereira el pasado domingo lo tienen motivado y con confianza para lo que viene. El delantero porteño Carlos Bacca está preparado para el partido que tendrán ante el América, este domingo, a las 6:20 p.m., en el estadio Metropolitano.

Si bien sabe que los caleños vienen en un gran nivel, el futbolista aseguró que esto es Junior y que tienen que hacer “respetar la casa”.

“Para mí todos los partidos son importantes, de tres puntos. Estos juegos son clásicos, pero todos hay que prepararlos de la mejor manera. Solamente tenemos que dar lo mejor para conseguir los tres puntos. Se viene trabajando sabiendo de las virtudes del América, pero también viendo en donde son débiles. Queremos enamorar a la hinchada y sacar el resultado”, señaló en rueda de prensa en Adelita de Char.

“Será un reto muy bonito. Viene un equipo que está en semifinales de Copa, que viene primero en el torneo, que tiene un gran entrenando y buenas individualidades, pero acá está Junior. Tenemos que hacer respetar nuestra casa. Son los líderes del torneo, acaban de clasificar a la semifinal de la Copa, lucharán por este título. Hay que respetarlos, pero Junior viene bien. Hay que afianzarnos en los ocho, dependemos de nosotros”, complementó.

El atacante dijo que vienen haciendo cosas nuevas con el entrenador César Farías y que para verse reflejado lo que necesitan es jugar más partidos.

“Todo depende de la preparación. El futbol a veces es estado de ánimo. Yo me siento mejor cuando juego cada tres días. Hay otros que les viene mejor jugar cada ocho días. Para lo que quiere el profe se hizo un cambio de entrenamiento. El profesor quiere otras cosas, se ha trabajado bien. Ahora hay es que jugar para encontrar las sociedades y que se puedan ver los resultados. Así es el calendario y hay que respetarlo”, manifestó.

“El equipo sin tener tanto la posesión de la pelota le hace daño al rival. Se decía que con el profe Arturo (Reyes) no se remontaba, pero ahora se hace. Eso no quiere decir nada, al profe Arturo le tocó esa racha mala”, añadió.

Sobre el difícil momento que vive Howell Mena por el fallecimiento de su mamá expresó: “Es un momento difícil para Howell. Es un momento duro que ha vivido él y su familia. Lo hemos visto bien. Estuvo un di con su familia, no es fácil. Dios es el único que le puede ayudar en estos momentos. Si tiene la posibilidad de jugar dará lo mejor por ella”.

El deportista aseguró que se aferra en Dios siempre para lo que hace en su vida.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es más. Hay que ser agradecido por todo, por estar vivo. Mucha gente hoy se despierta y no vuelve. A veces nos quejamos de cosas pequeñas. Sin Dios no hay nada. Dios es el único que sabe del camino”, afirmó.

Por último, Carlos Bacca dijo que volver a marcar no fue un desahogo y que siempre está tranquilo porque sabe la manera en la que trabaja.

“Los goles son la felicidad de uno de delantero. No es desahogo, porque sé cómo me preparo. Hay muchas que pateas y no entran, son rachas. Siempre trabajo para ayudar al equipo. Ojalá esta larga de goles se extienda. Volví para dar muchas alegrías. Ojalá marcara de a dos goles por partido, si así fuera me vinieran a buscar de nuevo (risas). Quiero superar a todos a Falcao, a Dayro. Trabajo para eso”, concluyó.