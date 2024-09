La derrota 4-3 de Junior ante Águilas Doradas le dejó varios dolores de cabeza al entrenador César Farías. Más allá del resultado, en este partido perdió al defensor central Emanuel Olivera por lesión y muy probablemente también a José Enamorado.

El habilidoso futbolista barranquillero sufrió un fuerte golpe en su tobillo izquierdo en el segundo tiempo y de inmediato las alarmas se encendieron. SI bien intentó jugar algunos minutos más, finalmente no pudo seguir en el encuentro.

Fue reemplazado por Bryan Castrillón y cuando acabó el partido salió caminando con dificultad por la zona mixta del estadio Metropolitano.

EL HERALDO pudo conocer que al futbolista le hicieron una resonancia magnética este lunes en horas de la tarde para conocer la gravedad de su lesión y los resultados arrojaron que tiene un esguince de tobillo y un golpe en la rodilla.

La fuerte infracción a Víctor Cantillo

La actuación del árbitro Jhon Alexander Ospina y el VAR en el partido que Junior perdió 4-3 ante Águilas Doradas fue penosa. No solo por el claro penal que no le cobraron en los minutos finales al cuadro rojiblanco, sino también por varias jugadas que no llevó la mejor manera el central.

Una de las polémicas jugadas fue a los nueve minutos del primer tiempo. El mediocampista Víctor Cantillo tenía el balón en su poder, se le alargó un poco y el volante Adrián Estacio le alcanzó a dar un planchazo descalificador.

El magdalenense de inmediato se quedó tirado en el campo por el dolor y los médicos ingresaron a atenderlo. El central del compromiso le sacó amarilla al centrocampista y las quejas no se hicieron esperar.

Sin embargo, el árbitro se mantuvo firme y no cambió su decisión. El VAR, pese a que en la repetición se vio lo fuerte de la patada, tampoco lo llamó para que revisara la jugada y viera si pudiera ser merecedora de una tarjeta roja.

El futbolista siguió jugando sin problemas e incluso le anularon un gol por una supuesta mano (en la repetición no se ve claramente), pero a Estacio le perdonaron una roja que pudo haber cambiado el desarrollo del juego.

Sobre esa acción habló el entrenador César Farías, quien declaró que esa jugada le dejó una “mal sensación”.

“En un equipo como Junior que la patada sobre Víctor no sea roja, me deja mala sensación. Después me explicarán y enseñaran, pero la impresión que me deja es que la mano de Celis estaba muy abierta. Nosotros crecimos en el fútbol diciendo que al arquero no se le puede tocar y en el gol se ve que lo toca a Mele. Tenemos que soportar las críticas correctamente. Futbolísticamente merecíamos más, pero fuimos despistados en los pequeños detalles, tenemos que crecer en las tareas, porque fútbol tiene este equipo”, expresó en rueda de prensa.

Después de finalizado el juego, al jugador le quedó la parte afectada raspada por el tache del futbolista. Si bien fue una dura infracción, esto no le impedirá estar presente en el partido ante Atlético Nacional, el próximo jueves, a las 8:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.