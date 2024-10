Alexis Mendoza, técnico del Junior, le dio un valor importante al triunfo de anoche conseguido ante Atlético Nacional, en el primer juego de la final de la Liga Águila II. El orientador barranquillero destacó la labor de su equipo, asegurando que realizaron un partido 'digno de una final'.

'Partido típico de final. Difícil, cerrado, complicado. Pudimos sacar un marcador más abultado, pero ellos también juegan y supieron revertir la difícil situación que Junior les planteó. Hoy (ayer) le hemos ganado a un gran equipo. Junior hizo hoy un partido digno de final y tenemos la ilusión de redondear este gran trabajo en Medellín. Hoy había que ganar y ganamos', afirmó.

Mendoza aseguras que si Junior realiza un trabajo muy parecido al que mostró hoy en el primer tiempo ante Nacional, seguramente logrará el objetivo de traerse la octava estrella para Barranquilla.

'En Medellín debemos repetir un partido como el que hicimos hoy en el primer tiempo. Jugamos un fútbol atractivo, hicimos goles, pudimos hacer más, fuimos equilibrados y compactos. No será fácil, porque la plaza es dura, pero nos vamos a preparar como se merece y con la ilusión de que podemos hacerlo', manifestó.

El técnico barranquillero defendió los cambios que realizó anoche ante Nacional. 'El cambio de Narváez quizá lo pudimos hacer antes, pero también creímos prudente no mover nada en el equipo porque todos estaban bien, estábamos llegando, teníamos colectividad. Quería esperar que alguien me mostrara que estaba fundido para poder hacer los cambios. Igual si hubiese metido a Narváez antes y me empatan hubieran dicho que por qué me defendí tan temprano. Cuando yo hago los cabios es porque considero que se necesitan', expresó.

Por último, Mendoza habló de los jugadores que terminaron golpeados y las posibilidades que tienen de estar en el choque decisivo del domingo, en el Atanasio Girardot de Medellín.

'Toloza tuvo una contractura, dios permita que no sea algo más grave y pueda estar con nosotros el domingo. Hay que esperar el reporte médico. Con Vladimir tenemos que esperar los resultados de las placas que le realizaron ara conocer el alcance de la lesión. Él es optimista y quiere jugar en Medellín', concluyó.