El rostro de Roberto Ovelar no refleja la alegría de la clasificación a una final. Y no es para menos, su presencia en esta doble y decisiva confrontación ante Atlético Nacional estará en duda hasta último momento. ‘El Búfalo’, el gran salvador de Junior en las series ante Santa Fe y Deportes Tolima, sigue peleando con la pubalgia que lo ha disminuido en las últimas fechas. Lesión que no ha evitado que se convierta en el gran referente del Junior, no solo por sus goles, sino por la entrega, el sacrificio y el fútbol que le impregna al equipo.

'Yo estoy muy feliz por la clasificación a la final, era un objetivo que el grupo se había marcado. Mi cara es la misma, siempre he sido un hombre tranquilo, que refleja poco lo que está sintiendo. Vivo el momento y no me desespero por saber lo que vendrá. Mi mente hoy solo está puesta en llegar bien al primer partido ante Nacional y poder darle una mano a mis compañeros en este decisivo momento', afirmó el delantero paraguayo.

Ovelar entrenó ayer apartado del grupo, realizando ejercicios de recuperación. El club envió un comunicado donde reflejaba el diagnóstico médico del ‘Búfalo’: 'Tendinopatía insercional del abductor'.

'El tendón se inserta en los aductores, ese es el problema. La lesión no me deja hacer un pique al 100%, cuando me molesta automáticamente me frena. Pero bueno, los movimientos cortos puedo manejarlos. Lo ideal es que todos esos movimientos cortos terminen siendo goles, como pasó ante Santa Fe y ante Tolima (Risas)', expresó.

Por su mente no pasa perderse la final. Es un partido por el que ha luchado incansablemente y no piensa abandonar el barco ahora, que es cuando más el equipo necesita de sus goles salvadores. 'Uno no se quiere perder estas instancias. Hace tres partidos vengo jugando con molestias y lo que menos quiero es perderme la final. Voy a hacer todo lo posible para poder estar. Los goles me dan mucha confianza, me han servido de motivación para seguir esforzándome. Espero jugar mañana y seguir marcando goles decisivos', dijo.

pubalgia.jpg

‘El Búfalo’ no se rinde

Su lucha se mantendrá hasta el final. El delantero paraguayo espera dejar su huella en la historia del Junior gracias a sus goles y, por qué no, con un título. 'He luchado mucho para estar aquí y para vivir este momento. La mejor recompensa a ese esfuerzo sería conseguir la estrella. Quiero luchar por ella junto al grupo', concluyó Ovelar.

Los cuatro partidos entre verdes y rojiblancos en 2015

Nacional 2, Junior 2 (Liga)

18 de abril. En el Atanasio, los verdes se pusieron 2-0 con goles de Jhonatan Copete y Francisco Nájera. Junior igualó a través de Iván Vélez y Vladimir Hernández.

Nacional 1, Junior 0 (Copa)

15 de julio. Jhonatan Copete anotó el único gol del partido jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Fue un duelo abierto, con opciones en ambos arcos.

Junior 2, Nacional 0 (Copa)

29 de julio. Junior remontó la serie en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con goles de Jarlan Barrera y Roberto Ovelar. Fue un triunfo nítido, sin problemas.

Junior 0, Nacional 4 (Liga)

17 de octubre. Era el duelo por el liderato de la Liga. El Tiburón se vio sorprendido en su estadio y cayó con tantos de Jefferson Duque, Yimmi Chará y Marlos Moreno (2).