Primer jugador gay de los All Blacks agradece el apoyo recibido

El expilar de la selección de rugby de Nueva Zelanda, Campbell Johnstone, afirmó este martes que se siente “abrumado y honrado” por el apoyo que ha recibido tras convertirse en el primer jugador del equipo nacional en declararse públicamente gay.



Johnstone, quien defendió la camisa de los ‘All Blacks’ en 2005, habló abiertamente sobre su sexualidad en una entrevista el lunes con el programa Seven Sharp, de la cadena televisiva TVNZ, con el objetivo de "eliminar la presión y el estigma" sobre el asunto y así "ayudar a otras personas”.



“Si puedo ser el primer All Black que sale del armario como gay y eliminar la presión y el estigma que rodea el tema, en realidad puedo ayudar a otras personas”, dijo Johnstone.



Desde entonces, ha recibido un sinfín de mensajes “realmente conmovedores de padres que dicen que es tan bueno ver a alguien salir del armario y ser un All Black gay” y que “significan que sus hijos, que posiblemente están luchando o han estado luchando, tienen un modelo a seguir y la seguridad de que su sexualidad no importa”, recogió este martes al periódico local Stuff.



“Ni en mi imaginación más salvaje pensé que sería de tan largo alcance. Es una señal real de cuán poderosa es la marca All Blacks y Nueva Zelanda en todo el mundo”, agregó sobre el hecho de su entrevista hacerse viral en cuestión de horas, lo que generó una ola de apoyo de jugadores, personalidades y entidades dentro y fuera del mundo del rugby.



Tras las declaraciones del exjugador, el director de la selección nacional neozelandesa, Mark Robinson, le envió a Johnstone “mucho amor y soporte” por su “coraje” al compartir su historia y así crear un deporte “más inclusivo”.



“Tu fuerza y visibilidad ayudarán a abrir el camino para otros en nuestro juego", afirmó en un mensaje publicado en Twitter y agregó que el rugby es “un deporte que da las bienvenidas a todos y un espacio donde las personas deberían sentirse seguras de ser quienes son”.



“Sabemos que hay gente que no siempre se ha sentido cómoda siendo quien es en el rugby. Queremos ser claros, sin importar a quién ames, el rugby te respalda”, agregó Robinson.



Johnstone habló en la entrevista sobre como vivió por años “una doble vida” y “una mentira” en un intento de retratar lo que creía ser los estereotipos de un jugador de rugby, ya que admitió que él propio nunca estuvo "realmente cómodo con todo el concepto" y su sueño “era ser un All Blacks”.



“Varonil, fuerte, posiblemente con esposa e hijos. Empujé ese lado de mí más y más profundo. He estado en algunos lugares interesantes con eso (...) Es difícil vivir una doble vida, o vivir una mentira”, recalcó.



Con su decisión de hablar abiertamente sobre su sexualidad, el exjugador también confía en “abrir la puerta a cualquiera que tenga dificultades en este espacio”.



Los All Blacks y World Rugby, federación que rige ese deporte en todo el mundo, igualmente expresaron su apoyo al expillar neozelandés, así como el exviceprimer ministro del país Grant Robertson, quien calificó la entrevista como un “gran momento” que “ha roto barreras”.



“Muchas gracias a Campbell Johnstone por abrir este camino. Es importante crear un ambiente inclusivo en el deporte en todos los niveles, y eso comienza desde arriba”, señaló en su cuenta de Instagram.