Otro triunfo del australiano Kaden Groves en la Vuelta a España

Groves, ganador la víspera en Tarragona, logró el doblete con un tiempo de 4h.23.43, a una media de 42,6 km/hora, por delante del italiano Filippo Ganna (Ineos) y del belga Dries Van Gestel (TotalEnergie).

La jornada no ha deparado cambios en la general. Sigue con el maillot rojo Remco Evenepoel, quien logró una bonificación de 6 segundos en un esprint intermedio.

