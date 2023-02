Hephzibah Oluwadare, la Serena Williams del Mundial Juvenil

Su parecido a Serena Williams es total. No solo es físico, sus movimientos en la cancha son casi calcados. Lo verdaderamente diferente es otra cosa. Hephzibah Oluwadare deleita con su talento a los asistentes del Mundial Juvenil y goza al ver cómo la gente se enreda pronunciando su nombre al finalizar cada compromiso.

La representante de Gran Bretaña, que solo tiene 15 años, remontó el juego ante la combativa israelita Karin Altori por 6-4 y 6-1 y ahora espera seguir haciendo historia cuando se mida este miércoles, en horario por confirmar, ante la estadounidense Alexia Harmon.

“Estoy bastante feliz por la victoria de hoy (ayer), no venía encontrando mi verdadero nivel en las pasadas rondas. Ella (Karin Altori) es una muy buena rival, pero no me centré en su juego. Aproveché la brisa y siempre tuve mentalidad positiva”, destacó.

Hephzibah Oluwadare, de nombre bíblico y apellido nigeriano, habla precisamente de Serena Williams como su máxima referente: “Es una gran jugadora y mi inspiración para jugar al tenis”.