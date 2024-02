Luz Cristina López Trejos será la nueva ministra del Deporte

Luego de la renuncia de Astrid Rodríguez al Ministerio del Deporte, varios nombres entraron en el sonajero del próximo titular de la cartera, entre esos estaba el de Luz Cristina López Trejos, quien sería cercana a algunos miembros de la bancada del Partido Conservador.

En las últimas horas, su hoja de vida fue publicada en el Departamento Administrativo de Función Pública y se lee que el cargo es como ministra.

De acuerdo con su hoja de vida, López Trejos es profesional en los sectores de la educación, el deporte, la administración y el derecho. Tiene 22 años de experiencia como docente en educación superior a nivel de pregrado y posgrado.

Además, cuenta con 10 años de experiencia en el deporte asociado paralímpico y olímpico.

Al parecer, la hoja de vida de Luz Cristina López habría sido presentada por algunos congresistas de la bancada conservadora. Sin embargo, Efraín Cepeda, presidente del partido, habló el martes en La W y aclaró que "el oficialismo del partido no ha estado en eso, no conocemos de conversaciones y menos de la hoja de vida de Luz Cristina López Trejos”. Además, reiteró que esto no cambia la postura de la colectividad frente a las reformas del Gobierno.

De hecho, Cepeda fue claro al decir que no se cambian votos para las reformas a cambio de nombramientos. "Tajantemente no. La dignidad de un partido de 165 años no se negocia. Nosotros tenemos unas posturas claras frente a las reformas, que hemos adoptado en decisiones de bancada y que son de obligatorio cumplimiento", dijo en Blu Radio.

Noticia en desarrollo...