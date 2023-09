Sandoval: “El profe ‘Bolillo’ me respaldaba a muerte, pero cometí un error”

“Yo en el momento di el paso al costado, pero después con más calma le escribí al profe y a los directivos, pedí que me disculparan, al igual que a la afición por el error que había cometido. Se decidió que no siguiera. El profe me quería dar una segunda oportunidad, pero eso quedó ahí. Salió lo del Cali y la aproveché”, señaló.

Sobre si en algún momento regresaría al onceno rojiblanco declaró que: “Es el equipo de mis amores, pero ahora mismo estoy con el verde, con el Cali”.

Por último, ‘el Chino’ se refirió al acompañamiento psicológico que ha tenido desde hace algunos meses para superar ese inconveniente de indisciplina.

“A mí nunca me pusieron tratamientos, yo fui a hacerlo por mi cuenta. Quería saber que estaba pasando, ellos me dijeron que no era un problema de alcoholismo como todo el mundo dice. He venido trabajando con la psicóloga, ese mes que estuve sin jugar todos los días iba a donde ella. Ahora seguimos conversando y eso me ayudó bastante, no solo a mi sino a mi familia”, concluyó.