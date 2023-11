Real Madrid y Barcelona, ¿en pugna por Luis Díaz?

La situación tomó tal relevancia que desde Inglaterra se filtró la información de que el Liverpool tiene asegurada la continuidad de Luis Díaz y no estaría dispuesto a dejarlo salir, incluso rechazando posibles ofertas de intercambio. La postura del club inglés refuerza la idea de que Díaz es una pieza clave en su estructura.

El nuevo giro en la trama llega con un rumor que agita el mercado de fichajes: el Real Madrid también habría mostrado interés en contar con los servicios de Luis Díaz. Según Ekrem Konur, reconocido experto en fichajes internacionales, ambos clubes españoles estarían siguiendo de cerca la situación del extremo colombiano. Sin embargo, se espera que el Liverpool rechace cualquier oferta por Díaz durante el próximo mercado de enero.

🔥 Real Madrid and Barcelona are monitoring Luis Díaz's situation, but Liverpool will reject offers for the Colombian winger in January.

