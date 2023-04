"Estaban comprados": Luciano Pons sobre el arbitraje frente a Nacional

Sin embargo, el juez del partido hizo caso omiso y dio como válido el tanto lo que despertó el enojo de todo el cuadro colombiano, pero más del autor del único tanto del Medellín en el partido, el delantero Luciano Pons.

Fue tal la rabia del argentino, que este incluso llegó a a asegurar al medio uruguayo Sport & Show, que “los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos avisen y no venimos”.

Pero el enojo no fue solo con el árbitro, sino que luego del encuentro el ariete cruzó varias palabras pasadas de tono con sus rivales y también las reveló ante los micrófonos. "Decía que éramos unos cagones, uno puteó a mi madre y me dijo que me esperaba en el túnel para pelear. Cuando finalizó el partido lo fui a buscar y en ningún momento apareció".