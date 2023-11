Ramón Jesurun: la cabeza de nuestro fútbol

Jesurun no olvida sus inicios y mucho menos de dónde viene. Si hay algo que lo enorgullece son sus raíces, por eso se siente feliz cada vez que la vida le permite aterrizar en Barranquilla, ciudad donde empezó toda su historia dirigencial.

“Si hay algo de lo que yo me siento orgulloso, no desde que estoy en el fútbol, sino desde que nací, es de mis raíces. Soy barranquillero, mis hijos son barranquilleros, he adorado siempre a esta ciudad y he intentado servirle, desde mi posicionamiento, a mi casa, que es y será siempre Barranquilla”, expresa emocionado.

Y en esas raíces también está el Junior, equipo que presidió en el pasado (1996-1997) y que, según su opinión, lo catapultó a lo que es hoy en día, la cabeza del fútbol colombiano.

“El Junior ha sido una institución bandera de la ciudad. Hace muchos años, cuando arranqué como dirigente del fútbol, Fuad Char me invitó a la junta y desde ahí me dieron mucha confianza para desarrollarme dentro del fútbol y a nivel dirigencial. Viajaba mucho en representación del club a las asambleas de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol. Y no tengo ninguna duda que gracias a eso fue que pude hacer un nombre y que me conocieran para poder lograr lo que finalmente conseguí a nivel nacional”, manifiesta.