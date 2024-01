Aitana Bonmatí se lleva el Globe Soccer Awards; Linda Caicedo, nominada

No paran las buenas noticias para Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona. Luego de alzarse el premio The Best de la Fifa, ahora se llevó el galardón a mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards que se llevaron a cabo este viernes 19 de enero en Atlantis, Dubai.

La colombiana Linda Caicedo estaba nominada con otras figuras mundiales como Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Debinha, Mary Earps, Sam Kerr, Amanda Ilestedt Asisat Oshaola, Fridolina Rolfo y Gerorgina Stanway. SIn embargo, la española se llevó el máximo galardón.

🏆 Congratulations to AITANA BONMATI on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST WOMEN’S PLAYER 👏@AitanaBonmati @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/YvpoSLUkTX — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

La vallecaucana del Real Madrid ha venido cosechando varias nominaciones, fruto del talento que ha dejado no solo en el equipo europeo sino en el Mundial de Fútbol Femenino que se disputó en Australia.

Como se sabe, Bonmatí ganó entre agosto de 2022 y agosto de 2023 -el período que cubre esta edición del The Best-, la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con el Barcelona, además del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección española.

La centrocampista cierra de este modo un 2023 de ensueño en el que también se llevó el Balón de Oro en octubre, superando a la australiana Sam Kerr y a su compatriota Salma Paralluelo, y el Balón de Oro del Mundial. Sucede en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones.