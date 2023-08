Comesaña sobre la actualidad de Junior: “Hay que pensar en lograr la armonía”

“Los que están en el equipo, con todo respeto, deben prepararse para jugar, y hacerlo de la mejor manera para lograr los resultados, porque no hay otra cosa. Va el 25% del campeonato, hay mucha tela por cortar y ojalá salga el sol rápido”, explicó.

Y antes de terminar su intervención, el entrenador más ganador en la historia de la institución currambera respondió un interrogante sobre si regresaría o no a dirigir a Junior, equipo al que ha tenido a su mando en 10 oportunidades.

“Yo no puedo volver, nunca me fui. Yo estoy ahí en el Junior, no es que vuelva o no vuelva a dirigir Junior, soy un hombre de aquí, pero yo no estoy pensando en la dirección técnica”, concluyó.

Leer también: Junior vs. Cúcuta: la Copa, escenario de un ultimátum para el ‘Bolillo’