“Jugar ante España es una linda prueba para nosotros”: Juan Fernando Quintero

“Salimos al campo y el niño estaba llorando. Uno se pone a pensar en esas situaciones. Él me lo expresó, el agradecí. Uno también fue niño, vivir esos momentos especiales lo marcan a uno. Él me dijo que estaba viviendo un sueño, que no paraban las ganas de llorar, que era hincha de Racing”, expresó.

Sobre las palabras de elogio que le dijo Sergio Agüero dijo: “Le agradezco al ‘Kun’. Es un jugador que le dio mucho al fútbol. Recibo sus palabras con mucho cariño y estoy agradecido por esos gestos de él hacía mí”.

Por último, el exjugador de Junior se refirió a España, su primer rival el próximo viernes, a las 3:30 p.m., hora de Colombia, en el estadio Olímpico de Londres, en Inglaterra.

“España es una gran Selección, sabemos lo que significa. Colombia viene haciendo las cosas bien, mostrando ese camino de querer cada día más y es una linda prueba para nosotros”, concluyó Juan Fernando Quintero.