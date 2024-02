Juan Fernando Quintero confesó que admira a Riquelme

Por su parte, ‘Juanfer’ recordó un mal momento que vivió con el actual presidente del ‘Xeneinze’.

“Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Pero bueno, mira cómo es la vida, después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”, afirmó.

Vale destacar que en 2019 Riquelme comentó sobre un gol marcado por ‘Juanfer’: “Hay cosas que van más allá… un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más”.