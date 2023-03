“El triunfo ante México no cambia nada, debemos ir paso a paso”: Cabrera

El mánager del equipo colombiano que participa en el Clásico Mundial de Béisbol, Jolbert Cabrera, afirmó que el triunfo de su novena en su primer partido ante México “no cambia nada, debemos seguir paso a paso, con la misma mentalidad para cada partido que nos toque enfrentar”.



En declaraciones a la Agencia EFE desde la ciudad de Phoenix (Arizona, EE.UU.), Cabrera dijo que “los siguientes partidos los seguiremos asumiendo con responsabilidad y la convicción de que podemos pasar a la siguiente fase”.



Colombia derrotó a México 5-4 en el comienzo del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023, del que hacen parte también Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.



La novena colombiana es consciente de que necesita otros dos triunfos para tener oportunidad de pasar a las instancias finales del torneo.



Colombia, que este domingo tuvo jornada de descanso, volverá a jugar este lunes ante Gran Bretaña, considerada la “cenicienta del Clásico Mundial de Béisbol” y que en su primera aparición perdió 6-2 ante Estados Unidos y en la segunda perdió 18-8 ante Canadá.



“No vamos a menospreciar a Gran Bretaña porque en el béisbol las cosas no son fáciles y seguiremos trabajando con los grandes peloteros que tenemos para avanzar en el torneo”, agregó Cabrera, quien anotó que “la meta es avanzar”.



El martes los colombianos se medirán ante Canadá y cerrarán su participación en el grupo el miércoles ante Estados Unidos, que es el campeón defensor del título que ganó en el 2017 en el Dodger Stadium en Los Ángeles.



Para el comentarista de béisbol Marcos Pérez "Colombia es un equipo hecho, formado, con buenos peloteros, regados en los grandes equipos de la Grandes Ligas de los Estados Unidos".



Destacó que México sufrió con los lanzamientos de Guillermo Zúñiga, las atrapadas de Giovanny Urshela, y a los jóvenes Dayan Frías y Jordan Díaz, de los que dijo “son una realidad en el béisbol de los Estados”, le dijo a la Agencia EFE.



Por parte el periodista Orlando Palma opinó en declaraciones a la Agencia EFE que lo meritorio del triunfo de Colombia es que en la alineación de México todos tienen experiencia en Grandes Ligas, además de que tienen a Julio Urías, el mejor lanzador mexicano en la actualidad.



"Urías terminó con la mejor efectividad de la Liga Nacional, además ganó 17 juegos y fue candidato al premio Cy Young", dijo, y agregó que "Colombia no tiene nada que perder y sí mucho que ganar y que si le gana a Canadá esa sí será la gran noticia, pero si gana Canadá es normal que suceda e igual ocurre con los Estados Unidos".